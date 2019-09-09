Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya kalp

Bir süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti ne yapsa olay oluyor. Sık sık boşanacakları iddialarıyla konuşulmalarına rağmen özel hayatları hakkında tek kelime etmeyen çift yine gündemde...

Kenan Doğulu son Instagram postunda paylaştığı, ilk albümü “Yaparım Bilirsin” klibiyle beğeni topladı. Beren Saat ise bu paylaşıma kalp emojisi koyarak dikkat çekti. Saat'in ayrı eve çıktığı ve başka bir ilişki yaşadığı konuşulurken bu hareketi sevenlerinin içine su serpti.

