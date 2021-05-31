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Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?

31.05.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Saat, 47 yaşına basan eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Saat'ın notu sosyal medyada gündem oldu.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya: Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?

Şu sıralar Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatilde olan Beren Saat paylaşımıyla dikkat çekti. Saat eşinin doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile çekildikleri fotoğrafları paylaşan Saat altına şu notu düştü:

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Serenatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man’e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun!

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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