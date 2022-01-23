MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"

23.01.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkısında Hazreti Havva ve Hazreti Adem hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'ya bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demişti. Bu sözler sonrası oyuncu Beren Saat. "Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm."dedi.

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazdan sonra camii içinde cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan, isim vermeden tartışma yaratan Sezen Aksu'ya göndermede bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret olarak nitelendirilen şarkısı sözlerinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

Son dakika: Sezen Aksu suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi 'Beni öldüremezsiniz'Son dakika: Sezen Aksu suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi 'Beni öldüremezsiniz'

BEREN SAAT'TEN SEZEN AKSU İLE İLGİLİ İLK PAYLAŞIM GELDİ

Oyuncu Beren sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile ilgili paylaşıma yer verdi. Saat, "Halkla şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün "dilini koparırız" demesine inanmak istemiyorum. Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip Erdoğan adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olmayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen." sözlerine yer verdi.

sarki-sozleri-ile-tepki-ceken-sezen-aksu-yla-14685863_4670_m


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
İkizlerine hamile olan Seray Sever yatak odasından paylaştı! İkizlerine hamile olan Seray Sever yatak odasından paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Beren Saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Duyanlar üzüntüden kahroluyor! İsmail Kartal'dan Filip Novak açıklaması

Duyanlar üzüntüden kahroluyor! İsmail Kartal'dan Filip Novak açıklaması

Ulaşıma kar engeli! Trafiğe kapatıldı

Ulaşıma kar engeli! Trafiğe kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.