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Beren Saat'ten sürpriz hamle!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Aylardır boşanacakları haberleriyle magazin gündemine gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden Saat, tek başına tatile çıktı.

Beren Saat'ten sürpriz hamle!

Beren Saat'in doğum gününde sosyal medyadan vefat eden eski sevgilisi Efe Günay'ı anmasıyla başlayan "Kenan Doğulu-Beren Saat boşanıyor" haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İkili iddiaları yalanlasa da güzel oyuncunun paylaşımları kafaları karıştırmaya devam ediyor. Eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü Instagram hesabından kutlayan Saat'in "Sen masumiyetini kaybettin, ben oyun arkadaşımı" sözleri ünlü popçunun Saat'i aldatmış olabileceği yorumlarına sebep olmuştu.

Snobmagazin'in özel haberine göre, eşi Kenan Doğulu'ya veda gibi bir doğum günü kutlaması yapan Saat, yalnız başına tatile çıktı. Güzel oyuncuya, Doğulu'nun eşlik etmemesi akıllarda soru işareti bırakmaya devam etti.

Beren Saat'ten veda gibi doğum günü mesajı! İşte Kenan Doğulu paylaşımıBeren Saat'ten veda gibi doğum günü mesajı! İşte Kenan Doğulu paylaşımı
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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kenan Doğulu Tatil

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