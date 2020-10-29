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Beren Saat ve Kenan Doğulu neden boşanmıyor? 'Sevgili hissettiğimiz için kopamadık'

29.10.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Beren Saat ve Kenan Doğulu neden boşanmıyor? 'Sevgili hissettiğimiz için kopamadık'

L’Officiel Türkiye dergisine konuşan Beren Saat bir küs bir barışık olduğu eşi Kenan Doğulu ile neden ayrılamadıklarını açıkladı. Saat açıklamasında Aşkı Memnu ile ilgili de samimi sözler söyledi.

Beren Saat, L’Officiel Türkiye dergisi için objektif karşısına geçti. Pandemi döneminde eşi Kenan Doğulu ile müzik çalışmaları yaptığını belirten ünlü oyuncu, “Kenan’ın bolca boş zamanı olduğu için şarkılarım üzerine çalıştık. Hayatım boyunca pandemi sürecini bir yandan kayıpları anarak bir yandan da şükürle hatırlayacağım, çünkü ilk şarkılarımın şekillendiği zaman dilimi oldu” dedi.

Saat "Uzun bir ilişkiniz, yıllardır süren bir evliliğiniz var. İki ayrı evlerden gelen insanın bu kadar uzun süre beraber olmasının sırrı nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışırsın ve evde hissedersin. Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz. Bizim öyle oldu. Çok güldük, çok eğlendik, dans ettik, çok saçmaladık... Etrafta, dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü. Her ayrılığımızdan sonra bir araya geldiğimizde de yeniden evde ve sevgili hissettiğimiz için kopamadık."

BİHTER İTİRAFI!

Saat her yayınlandığında gündem olan Aşkı Memnu ile ilgili de samimi konuştu. Beren Saat açıklamasında "Bihter’le şahane bir serüven yaşadım. Onu canlandırdığımda 25 yaşındaydım ve aslında Bihter’le içimdeki kadını keşfettim diyebilirim. Onu özlüyor muyum dersek, evet, ben onlarla biraz da meşakkatli birer süreçten geçtiğim için hepsiyle çok severek vedalaşıyorum. Ama bir yandan bütün karakterler yeni keşiflerim olduğu için, hepsi bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani" dedi.

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