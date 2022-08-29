MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler Demet Özdemir-Oğuzhan Koç düğününden paylaştı! O detaya yorum yağdı

Berfu Yenenler Demet Özdemir-Oğuzhan Koç düğününden paylaştı! O detaya yorum yağdı

29.08.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutluluğa bir ömür "Evet" diyen Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününde ünlüler geçidi vardı. Düğüne katılan çiftin yakın arkadaşları Eser-Berfu Yenenler tarzlarıyla dikkat çekti. Berfu Yenenler'in kocasıyla verdiği pozda herkes aynı detaya takıldı.

Berfu Yenenler Demet Özdemir-Oğuzhan Koç düğününden paylaştı! O detaya yorum yağdı

Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç Sarıyer'de organize ettikleri düğünle evlendi. Yağmur sebebiyle 2 gün ertelenen düğüne Murat Boz, Edis, Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, Selin Şekerci gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in en yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de düğün için hazırdı.

1

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler düğün için 2 elbise seçti. Düğün öncesi eşiyle ilk elbisesini giyip poz veren Berfu Yenenler'in pozunda o detay gözlerden kaçmadı.

Berfu Yenenler'e "Düğün başlamadan ter başlamış", "Eser o gömleğin hali ne?", "Eser'in terli gömleği", "Eser duştan çıkıp gömleği giymiş" yorumları yapıldı.

dgg

BERFU YENENLER'E BEĞENİ YAĞDI

Eser Yenenler de düğünde daha sonra 2. bir takım giydi ve bu sefer siyahtan yana seçim yaptı. Berftu Yenenler'in tarzı ise takipçilerinen tam not aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan göğüs dekolteli poz verdi!Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan göğüs dekolteli poz verdi!
Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı son görüntüsüyle şaşkına çevirdiKurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı son görüntüsüyle şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi

PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserdeki sözleri gündem oldu: Bunun benim ülkemde olması...

Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserdeki sözleri gündem oldu: Bunun benim ülkemde olması...

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

İlginizi Çekebilir

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.