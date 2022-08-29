Berfu Yenenler Demet Özdemir-Oğuzhan Koç düğününden paylaştı! O detaya yorum yağdı

Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç Sarıyer'de organize ettikleri düğünle evlendi. Yağmur sebebiyle 2 gün ertelenen düğüne Murat Boz, Edis, Selin Ciğerci, Yılmaz Erdoğan, Selin Şekerci gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in en yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de düğün için hazırdı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler düğün için 2 elbise seçti. Düğün öncesi eşiyle ilk elbisesini giyip poz veren Berfu Yenenler'in pozunda o detay gözlerden kaçmadı.

Berfu Yenenler'e "Düğün başlamadan ter başlamış", "Eser o gömleğin hali ne?", "Eser'in terli gömleği", "Eser duştan çıkıp gömleği giymiş" yorumları yapıldı.

BERFU YENENLER'E BEĞENİ YAĞDI

Eser Yenenler de düğünde daha sonra 2. bir takım giydi ve bu sefer siyahtan yana seçim yaptı. Berftu Yenenler'in tarzı ise takipçilerinen tam not aldı.

