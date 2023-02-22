Berfu Yenenler deprem bölgesindeki paylaşımıyla tepki çekti! ''Yapmayın ne olur''

Asrın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Berfu ve Eser Yenenler çifti de depremzedelere destek olabilmek için soluğu Malatya'da aldı. Berfu Yenenler'in depremzede bir çocuk ile reels videosunu yayınlaması sosyal medyada tepkilere neden oldu...

OYUNCAK DAĞITMAYA GİTTİ

Tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından ünlü isimler tek yürek olarak afet bölgesine gitmeye ve yardımlarını ulaştırmaya başladılar. Berfu ve Eser Yenenler çifti de çocuklara oyuncak dağıtmak için deprem bölgesine gitti.

REELS VİDEOSU TEPKİ TOPLADI

Berfu Yenenler, depremzede bir çocuğa oyuncak verdiği ve sarıldığı videosunu arkaya müzik koyarak reels şeklinde paylaştı. 'Emanetimi teslim ettim' notunu düştüğü bu paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada bu paylaşıma tepki mesajları yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle;