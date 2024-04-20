Berfu Yenenler'e konuk oldu! Hazal Subaşı'nın ilişki taktiği gündem oldu! 'Altıncı ayda...'

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı rol aldığı yapımlardaki rolleriyle büyük beğeni topladı. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa, Kasaba Doktoru gibi pek çok projede rol alan ünlü oyuncu son olarak Salih Bademci ile başrolü paylaştığı Dilek Taşı dizisinde izleyicisinin karşısına çıktı.

ÖZEL HAYAT AÇIKLAMASI ŞAŞIRTTI

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Subaşı programda özel hayatına dair yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı.

İLİŞKİ TAKTİĞİ GÜNDEM OLDU

Subaşı, “Eğer ilişkimin uzun sürmesini istiyorsam hiçbir sorun olmasa da altıncı ayda ayrılıyordum. Benim yokluğumu anlasın diye. ‘Bak gidersem, görürsün’ taktiğiyle iki yıl süren ilişkim oldu” dedi. Ünlü oyuncunun bu itirafı herkesi şaşkına çevirdi.

Komedi ağırlıklı bir rolde oynamak istediğini belirten Subaşı, “Çok isterim ama öyle bir teklif gelirse mesleğe sıfırdan başlamışım gibi gerilirim” diye konuştu.