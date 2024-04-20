İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! O fotoğraf gündem oldu

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan İzzet Yıldızhan bu defa eşiyle gündem oldu.

Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı, 23 yıllık eşiyle ilk kez poz verdi. Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşini görenler çok şaşırdı.

EŞİNE YORUM YAĞDI

Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'a sosyal medyada; 'Güzel kadın', 'Şanslı adamsın' 'Eşin çok güzelmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.