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  4. İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! O fotoğraf gündem oldu

İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! O fotoğraf gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 07:26
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Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan'ın 23 yıldır evli olduğu eşi ilk kez ortaya çıktı. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı, eşi Ajda Yıldızhan ile bir davete katıldı. Yıldızhan'ın eşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! O fotoğraf gündem oldu

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan İzzet Yıldızhan bu defa eşiyle gündem oldu.

Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı, 23 yıllık eşiyle ilk kez poz verdi. Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşini görenler çok şaşırdı.

izzet

EŞİNE YORUM YAĞDI

Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'a sosyal medyada; 'Güzel kadın', 'Şanslı adamsın' 'Eşin çok güzelmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.

izzet eşi

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.

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