Berfu Yenenler'i geren eleştiri! Ayakkabısı ve kıyafeti beğenilmedi

Altın Kelebek'te Raşit Bağzıbağlı tasarımı giyen Berfu Yenenler sosyal medyada gündem oldu. Modavesosyete hesabı tarafından kıyafeti ve ayakkabısı eleştirilen Yenenler sessiz kalmadı.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler’in kıyafeti fazla yazlık bulunurken ayakkabıların da ünlü bir markanın tasarımının benzeri olması eleştirildi.

Berfu Yenenler dünyayı kasıp kavuran ayakkabıların replikasını giyince eleştirilince şunları söyledi: "Bunu gördüm ve gerçekten çok güldüm. Çok tatlısınız ama sadece bir kez giyeceğim bir şeye 25.000 lira vermek istemedim tahmin edersiniz ki bir anne olarak kazandığım parayı doğru şekilde harcamayı tercih ediyorum."

ÇAKMA ELEŞTİRİSİNE DE YANIT

Berfu Yenenler'in bu yorumu "çakma sektörünü savunmak" olarak yorumlandı ve "Eşiniz filmlerinin daha uygun fiyatlı korsan kasetleri çıkıyor ve siz ayrı bu tatlılıkla ama beni kötü ve kalitesiz yapmaz sadece mantıklı yapar diyerek korsan kaset almayı tercih ediyorsunuz" dendi.

Berfu Yenenler bu yoruma da "Sanırım ben bitmişim bir de eşil üzerinden prim yapılmak istenmiş. Ne kadar eski ne kadar kolay bir yol" dedi.