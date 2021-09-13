Berfu Yenenler kendini sansürledi! "Haftaya ar damarımı sansürleyerek başladım"

Güzellik yarışması Miss Turkey'i eşi Eser Yenenler'le birlikte sunan Berfu Yenenler, "Bırak ben sunayım istersen, kendini bana bırak" diye espri yapan eşine ""Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diye yanıt verdi.

Berfu Yenenleri hedef gösteren Yeni Akit gazetesi "Rezillik" diye nitelendirdiği diyalogla ilgili olarak "Berfu Yenenler'in yanıtı ahlak, ar damarı, mahremiyet nerede kaldı dedirten cinsten oldu" ifadesini kullandı.

Berfu Yenenler omuzlarını ve boynunu sansürleyen gazeteye gönderme yapmak için kendini sansürledi ve “Haftaya ar damarımı sansürleyerek başladım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar tedbiri elden bırakmayalım.” notuyla paylaştı.

