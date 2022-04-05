MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen tepkileri paylaştı! "İğrenç yerlere çekilmesi..."

Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen tepkileri paylaştı! "İğrenç yerlere çekilmesi..."

05.04.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler yaptığı Ramazan paylaşımıyla büyük tepki almıştı. Günlerdir gelen yorumlardan sonra dayanamayan Berfu Yenenler eleştirileri paylaşıp "Bunu açıklamak zorunda kaldığıma bile inanamıyorum. Hakikaten kalplar kırık" dedi.

Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen tepkileri paylaştı! "İğrenç yerlere çekilmesi..."

Ramazan ayının ilk gününde Berfu Yenenler bir video paylaştı ve bazı kalıp cümleleri ti'ye aldı. Eser Yenenler'in eşinin bu paylaşım takipçilerinin büyük bir kısmından tepki gördü. Berfu Yenenler'in paylaşımını "Saygısızlık" olarak nitelendiren takipçilerin tepkisi sonrası ünlü isimden açıklama geldi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen tepkilerin bir kısmını paylaşıp "Bunu açıklamak zorunda kaldığıma bile inanamıyorum. Hakikaten kalplar kırık" dedi.

3

"SABRIMI ZORLUYOR"

Yenenler, ayrıca bu tarz olayların yaşanmasından sıkıldığını belirterek "Bu şekilde olaylar olunca hakikaten aşırı yorulmaya başladım. Artık sadece neden diye bağırasım geliyor. Çok severek yaptığım ve çok çalıştığım daha da büyümesine çabaladığım birlikte başka şeylere başlayalım diye uğraştığım bir işin bu şekilde iğrenç yerlere çekilmesi sabrımı zorluyor artık dostlar, ey dostlar ya" diyerek sitem etti.

4

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Komik değil, saygısızca"Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Komik değil, saygısızca"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultanahmet'te tanınmamak için başını örtüp...Sultanahmet'te tanınmamak için başını örtüp...
Soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."Soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."
Survivor Mert Öcal'ın eski sevgilisi büyüledi! 'Mert çok şey kaybetti'Survivor Mert Öcal'ın eski sevgilisi büyüledi! 'Mert çok şey kaybetti'
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Çok konuşulacak iddia: Gizli seferberlik ilan edildi! 60 bin kişi...

Çok konuşulacak iddia: Gizli seferberlik ilan edildi! 60 bin kişi...

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Survivor setinde kalp krizi geçirdi! Acun Ilıcalı'nın acı kaybı

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Meral Akşener yanıtladı! İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Survivor'da gözyaşlarına boğuldu: Açıklayamayacağım sıkıntılarım var

Survivor'da gözyaşlarına boğuldu: Açıklayamayacağım sıkıntılarım var

İlginizi Çekebilir

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

Tuvalete gitmedi, torbaya topladı! Metrelerce yüksekten...

Tuvalete gitmedi, torbaya topladı! Metrelerce yüksekten...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Yıllar sonra itiraf! “13 günde yazdım, 4 milyon dolara sattım”

Yıllar sonra itiraf! “13 günde yazdım, 4 milyon dolara sattım”

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.