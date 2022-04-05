Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen tepkileri paylaştı! "İğrenç yerlere çekilmesi..."

Ramazan ayının ilk gününde Berfu Yenenler bir video paylaştı ve bazı kalıp cümleleri ti'ye aldı. Eser Yenenler'in eşinin bu paylaşım takipçilerinin büyük bir kısmından tepki gördü. Berfu Yenenler'in paylaşımını "Saygısızlık" olarak nitelendiren takipçilerin tepkisi sonrası ünlü isimden açıklama geldi.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen tepkilerin bir kısmını paylaşıp "Bunu açıklamak zorunda kaldığıma bile inanamıyorum. Hakikaten kalplar kırık" dedi.

"SABRIMI ZORLUYOR"

Yenenler, ayrıca bu tarz olayların yaşanmasından sıkıldığını belirterek "Bu şekilde olaylar olunca hakikaten aşırı yorulmaya başladım. Artık sadece neden diye bağırasım geliyor. Çok severek yaptığım ve çok çalıştığım daha da büyümesine çabaladığım birlikte başka şeylere başlayalım diye uğraştığım bir işin bu şekilde iğrenç yerlere çekilmesi sabrımı zorluyor artık dostlar, ey dostlar ya" diyerek sitem etti.



