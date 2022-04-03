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Berfu Yenenler'in Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Komik değil, saygısızca"

03.04.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti. Bir video paylaşan ve Ramazan'da kendisine gelebilecek olası yorumları paylaşan Berfu Yenenler'e takipçileri "Hiç komik değil, saygısızca" diyerek tepki gösterdi.

Berfu Yenenler'in Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Komik değil, saygısızca"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Berfu Yenenler son olarak Demet Akalın ile ters düşmüş ve paylaşımıyla gündem olmuştu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bu sefer de Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti.

"Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaşan Berfu Yenenler'in paylaşımında şu sözleri dikkat çekti: "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?"

Berfu Yenenler'in bu yorumları paylaşıp dalga geçmesi takipçilerini mutlu etmedi. Eser Yenenler'in eşine "Bu sefer güldürmedi", " Ramazan'a yakışmayan gereksiz boş işler müdürü oldu başımıza", "Ayıp ve saygısızlık", "Hiç komik değil" yorumları yağdı.

Sizce Berfu Yenenler'in paylaşımı komik mi?

Evet, komik
Hayır hiç komik değil


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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Ramazan Ramazan 2022
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