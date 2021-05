Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık yaşam dünyaya tanıtıldı

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nde 1800 yıl önceki yaşam, New York Üniversitesi Antik Dünya Araştırma Enstitüsü (Institute for the Study of the Ancient World - ISAW) aracılığıyla dünyaya duyuruldu.

Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Bergama'da yürüttükleri projenin, 1800 yıl önce yaşamış ünlü Bergamalı tıp doktoru, bilim insanı ve filozof olan "Galen"in adını taşıdığını söyledi.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıldaki yaşamın ayrıntılarını araştırdıklarını, Galen'in günümüze kalan yazıları ile kazı sonuçlarından faydalandıklarını aktaran Pirson, Helenistik ve Roma dönemlerinde kent merkezi ve kırsal arasındaki ilişkiyi, ticareti, gıda ve su temini gibi konuları incelediklerini ifade etti.

Araştırma sonuçlarını Antik Dünya Araştırma Enstitüsü'ndeki sunumla dünyaya duyurduklarını anlatan Pirson, şöyle devam etti:

"O dönemde yaşayan insanlar nasıl besleniyordu, gıda ve su nereden geliyordu? Bu sorular bugün de Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler için de geçerli. Bergama ve çevresi arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık. O bölgede 180 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor. Galen'den elde ettiğimiz bilgileri arkeolojik kazı sonuçlarımızla karşılaştırdık. Bergama merkezinin, bu nüfusa kaynak sağlama açısından küçük olduğunu anladık. Peynir, bal gibi gıdaların başka bölgelerde çiftçiler tarafından üretildiğini ve merkeze getirildiğini düşünüyoruz."