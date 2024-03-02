Bergen filmindeki 'adet' kelimesinin sansürlenmesini unutmadı! Farah Zeynep Abdullah yine sert çıktı

Bu zamana kadar birçok başarılı projede yer alan Farah Zeynep Abdullah her projesi ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü oyuncu bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ‘Bergen‘ filminde Erdal Beşikçioğlu’yla başrolü paylaşmış ve izleyenlerden tam not almıştı.

Farah Zeynep Abdullah filmin yalnızca başrolünü üstlenmekle kalmayıp, ortak yapımcılığını da üstlenmişti. Filmin gişedeki başarısının ardından vizyondan inmesiyle birlikte televizyon kanallarında da yayınlandı.

TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Bergen filminde birçok sahne kesilmiş, 'adet' kelimesine ise sansür uygulanmıştı. Yeniden Tv'de yayınlanacak olan Bergen filmi ile ilgili Farah Zeynep Abdullah'tan uyarı geldi.

"Umuyorum ki kafalarına göre sansür koymadan yayınlarlar bu sefer" ifadelerini kullanan Farah Zeynep Abdullah, regl kelimesinin de altını çizdi.

'Adet kelimesini sansürlerlerse bilin ki adet deniyor orada' diyen Abdullah

'Adet, regl, hayız, menstrüasyon, aybaşı' diye sıraladı ve izleyenleri sansüre karşı uyardı.





