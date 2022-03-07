Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldıktan sonra Bergen filmiyle izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı!

1989 yılında İstanbul'un Beşiktaş semtinde doğan Farah Zeynep Abdullah, Irak Türkmeni bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde eğitim gören Farah Zeynep Abdullah, babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşınmak zorunda kaldı.

İngiltere'de üniversite öğrencisiyken Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden teklif alan Abdullah, okulunu dondurarak Türkiye'ye döndü. Diziye ikinci sezonda veda eden Abdullah, İngiltere'de yarım bıraktığı okulunu tamamladı.

Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülizar gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, kabiliyetiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Yapımcıların masum ve seksi olarak tanımladığı Farah Zeynep Abdullah, sinemadan da geri durmadı.

Kelebeğin Rüyası, Bi Küçük Eylül Meselesi, Unutursam Fısılda, Ekşi Elmalar, Arif v 216, Bizim İçin Şampiyon gibi güçlü filmlerde kamera karşısına geçti.

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'İnci' karakteriyle büyük beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde Bergen filmiyle adından söz ettiriyor.

Arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğu ve Bergen'e olan benzerliğiyle izleyiciden tam puan aldı.

Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah'ın ilk magazinel aşkını görenler şaşıp kaldı.

Farah Zeynep Abdullah, henüz kariyerinin başındayken Çok Güzel Hareketler Bunlar yıldızı Eser Yenenler ile aşk yaşamıştı. Birlikte görüntülenmekten kaçmayan çift, sık sık magazincilere mutluluk pozları veriyordu.

3 yıl aşk yaşayan ünlü çift, ani bir kararla yollarını ayırdı. Ayrılık hakkında konuşan Eser Yenenler, ''3 yıl çok güzel bir ilişki yaşadık. Ancak yoğun iş temposu ve araya giren mesafeler maalesef aşkımızı bitirdi'' ifadelerini kullanmıştı.

Eser Yenenler'in, şimdilerde Berfu Yenenler ile mutluluk bir evliliği var.

Farah Zeynep Abdullah ise Eser Yenenler'den sonra meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile uzun soluklu bir ilişki yaşadı.

Abdullah, sonrasında Reynmen ve Doğu Demirkol gibi isimlerle birlikte anıldı.

Güzel oyuncunun bilinen son ilişkisi DJ Artz ile oldu. Yakın zaman önce ayrılan ikili, Instagram'da birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi.



