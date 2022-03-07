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Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

07.03.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Bergen filmi, vizyona giriş tarihinden itibaren büyük ses getirdi. 'Acıların Kadını' olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in yaşam hikayesini anlatan Bergen filmi, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldıktan sonra Bergen filmiyle izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı!

1989 yılında İstanbul'un Beşiktaş semtinde doğan Farah Zeynep Abdullah, Irak Türkmeni bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde eğitim gören Farah Zeynep Abdullah, babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşınmak zorunda kaldı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

İngiltere'de üniversite öğrencisiyken Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden teklif alan Abdullah, okulunu dondurarak Türkiye'ye döndü. Diziye ikinci sezonda veda eden Abdullah, İngiltere'de yarım bıraktığı okulunu tamamladı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülizar gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, kabiliyetiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Yapımcıların masum ve seksi olarak tanımladığı Farah Zeynep Abdullah, sinemadan da geri durmadı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Kelebeğin Rüyası, Bi Küçük Eylül Meselesi, Unutursam Fısılda, Ekşi Elmalar, Arif v 216, Bizim İçin Şampiyon gibi güçlü filmlerde kamera karşısına geçti.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'İnci' karakteriyle büyük beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde Bergen filmiyle adından söz ettiriyor.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğu ve Bergen'e olan benzerliğiyle izleyiciden tam puan aldı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah'ın ilk magazinel aşkını görenler şaşıp kaldı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Farah Zeynep Abdullah, henüz kariyerinin başındayken Çok Güzel Hareketler Bunlar yıldızı Eser Yenenler ile aşk yaşamıştı. Birlikte görüntülenmekten kaçmayan çift, sık sık magazincilere mutluluk pozları veriyordu.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

3 yıl aşk yaşayan ünlü çift, ani bir kararla yollarını ayırdı. Ayrılık hakkında konuşan Eser Yenenler, ''3 yıl çok güzel bir ilişki yaşadık. Ancak yoğun iş temposu ve araya giren mesafeler maalesef aşkımızı bitirdi'' ifadelerini kullanmıştı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Eser Yenenler'in, şimdilerde Berfu Yenenler ile mutluluk bir evliliği var.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Farah Zeynep Abdullah ise Eser Yenenler'den sonra meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile uzun soluklu bir ilişki yaşadı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Abdullah, sonrasında Reynmen ve Doğu Demirkol gibi isimlerle birlikte anıldı.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı

Güzel oyuncunun bilinen son ilişkisi DJ Artz ile oldu. Yakın zaman önce ayrılan ikili, Instagram'da birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi.

Bergen'in Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisini gören şaşıp kaldı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı


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Çok Güzel Hareketler Bunlar Berfu Yenenler Eser Yenenler Farah Zeynep Abdullah
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