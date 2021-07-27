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Bergüzar Korel, çocuklarını izinsiz görüntüleyenlere isyan etti: Buna hakkınız olmadığını bilin artık

27.07.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocuklarını uzaktan izinsiz görüntüleyen vatandaşlara isyan etti. Üçüncü defa hamile olan Korel, oğulları Ali ve Han'ın fotoğraflarının izinsiz çekildiği ifade ederek “Basından arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmedi. Halktan birçok insan çocuklarımızın fotoğrafını programlara servis etmek istemiş. Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın, fotoğrafını, videosunu çekmeyin. Buna hakkınız olmadığını bilin artık" dedi.

Bergüzar Korel, çocuklarını izinsiz görüntüleyenlere isyan etti: Buna hakkınız olmadığını bilin artık

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. Oğulları Ali ve Han'dan sonra bu defa kız bebek bekleyen ünlü çift, kızlarının adının ise Leyla olacağını duyurmuştu.

Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayan Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocuklarını uzaktan izinsiz çeken vatandaşlara isyan etti. Instagram'dan paylaşım yapan Korel, kendilerine anlayış gösteren ve çocuklarının fotoğraflarını çekmeyen basın mensuplarına ise teşekkür etti.

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Hiçbir çocuğun fotoğrafının ve videosunun izinsiz çekilemeyeceğinin altını çizen ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan bir çok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize.

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Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğraını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim
çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyo bu sayfalarda inanın anlamıyorum.

Nasıl bir tatmin duygusudur bu? Farkedip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki ne sanıyorum kendimi naletliğim. Bu çok ciddi bir mesele. Hiç bir çocuğa izinsiz dokunmayın. Fotoğrafını videosunu çekmeyin.
Buna hakkınız olmadığını bilin artık"

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