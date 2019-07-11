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Bergüzar Korel'den tatil pozu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 11.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Yazın tadını ailesiyle Çeşme Alaçatı'da geçiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den 'Yaz' paylaşımı! Instagram hesabından mayolu fotoğrafını paylaşan Korel, paylaşımının altına, 'Yaz’ı çok seviyorum..' dedi ve ekledi....

Bergüzar Korel'den tatil pozu!

Bergüzar Korel, mayolu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak altına şu notu düştü:

Turkuazı, alnımın ortasında çıkan pembeliği, renkli ojeleri, açık havada kurulan tezgahlardan aldığım boncukları, her yıl bebekliklerine şahit olduğum miniklerin nasıl büyüdüklerini görmeyi, burnumun üzerindeki çilleri, tuzlu kaldığımda giysilerimin tenime gönül koyup huysuzluk yaptığı akşamları, geceleri bahçede birileri sohbet ederken uyuya kalmayı, sahilde beş taş oynamayı, deniz kestanelerini, deniz kenarında beyaz peynir domatesli sandviç yemeyi, çay saatini, süt mısırı yani; YAZ’ı çok seviyorum.

bergüzarrr

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel instagram

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