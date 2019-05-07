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Bergüzar Korel'den YSK'ya tepki: Kendimi çöp gibi hissediyorum

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel, İstanbul seçimlerinin yeniden yapılacak olmasının ardından uzun bir yazı yazarak yorumunu takipçileriyle paylaştı. Korel "Kendimi hiçe sayılmış hissediyorum" dedi.

Bergüzar Korel'den YSK'ya tepki: Kendimi çöp gibi hissediyorum

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında da kullandığı “Her şey güzel olacak” ifadesi, YSK kararının ardından Twitter’da gündem oldu.

Özellikle İmamoğlu’nun YSK kararını değerlendirdiği mitingde başta sanatçılara yönelik “Artık konuşma vakti” demesinin ardından birçok ünlü isim #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle mesaj paylaşmayı başladı.

Seçimin iptal olmasıyla birlikte bir açıklama da ünlü isim Bergüzal Korel'den geldi.

Güzel oyuncu, "Kendimi çöp gibi hissediyorum, hiçe sayılmış hissediyorum. Ben yine yılmadan sonuna kadar bana verilen görevi yerine getireceğim. İstanbul yazın çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Bergüzar Korel ysk

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