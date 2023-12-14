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  4. Bergüzar Korel'in "Kur'an'ın Türkçesi ders olsun" dediği iddia edildi! Oyuncu hemen paylaşım yaptı

Bergüzar Korel'in "Kur'an'ın Türkçesi ders olsun" dediği iddia edildi! Oyuncu hemen paylaşım yaptı

14.12.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in geçtiğimiz gün sosyal medyada Kur'an'ın Türkçesinin ders olması gerektiğini söylediği paylaşımlar gündem oldu. Korel bu paylaşımları görünce hemen sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel Londra-İstanbul arasında mekik dokurken sık sık hayatına dair detayları paylaşıyor.

Bu paylaşımlarla dikkat çeken oyuncunun geçtiğimiz günlerde Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda "Kur'an'ın Türkçesi mecburi ders olsun, ülkede ne hırsız kalır ne tarikat ne cemaat" açıklamasında bulunduğu iddia edilmişti.

Açıklama sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki çekti. Bunun üzerine ünlü oyuncu Bergüzar Korel hemen bir paylaşımda bulundu.

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Instagram hesabından açıklama yapan Korel, bu paylaşımların kendisine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.


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