Yüksek teknoloji, üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklarda %50'ye varan indirim

Yılın Son Fırsatları tüm hızıyla devam ediyor. Modadan elektroniğe binlerce üründe Prime üyelerine özel fırsatlar alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor. Elektronik kategorisinin yıldızlarından %50'ye varan indirimlerle satışta olan Bose kulaklıkları sizin için seçtik. Gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkan, kullanıcılarından tam not alan Bose kulaklıklara indirimli fiyatlarla sahip olup müzik dinleme keyfinizi üst seviyeye taşımak ister misiniz? Haydi öyleyse detaylara geçelim.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Bose Noise Cancelling Headphones 700 - Kablosuz Kulak-Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı, Gümüş

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat farkı çok fazla olan bir ürün. Amazon'dan aldığım fiyat ile beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Gürültü engelleyici olması, sokakta tehlike yaratacak kadar iyi, gelen diğer uyarıcıları fark etmiyorsunuz, araba gibi. Ses kalitesi için amfi olmadan ve sürekli Spotify ile dinlediğim için tam anlamıyla yorum yapamayacağım ama beni tatmin ediyor. JBL'ler gibi bass çok güçlü vurmuyor ya da sesler boğulmuyor. Tizleri çok ince ve kulağınızı tırmalamıyor. Dengeli bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim."

"Dışarıdan gelen gürültüleri duymadan müzik dinlenebiliyor. Süper fiyat."

2. Bose QuietComfort Earbuds II, Gece Yarısı Mavisi

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses izolasyonu en iyisi olabilir. Ses kalitesi güzel ve kulaktan düşmesi imkansız. Spor için kullanmak isteyen varsa özellikle kulakta duruşu çok iyi tavsiye ederim."

"1 metre önümdeki biriyle sohbet eder gibi konuşuyorum, ne gelen seste ne giden seste bir sorun yok. Velhasıl iyi para ödedim ama değdi diyorum ve tavsiye ediyorum."

3. Bose Noise Cancelling Headphones 700 - Kablosuz Kulak-Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı, Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"İki gün içinde kapıda. Müthiş ses kalitesi ve acayip ses yalıtımı, başınızı pamuk yığınına basmışsınız gibi. Açıldığı an kendisi telefona eşleşme için bildirim attı ve üzerine ses asistanı ayarlamasını teklif etti. Sensörlü kontrol için özellikle seçtiğim bir model, bayağı rahatlatıyor kullanımı el alışınca. Tavsiye ederim."

"Kulaklık günlük olarak kullanıma daha uygun. Hafif ve sıcakta terletmiyor. Ses olarak tatmin edici bu fiyata hi fi kulaklıkta alınabilir ama sürücüleri yüzünden ağır olacaktır. Ayrıca şarjı çok iyi dayanıyor."

4. Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulak Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı, Eklips Grisi

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi kulaklık, mükemmel ses ve iyi yalıtım."

"Hakkında olumsuz bir şey bulamıyorum. Her şeyiyle harika. Muhtemelen en iyi kulaklıklardan biri. Parasına değer."

5. Bose QuietComfort 45 - Kablosuz Kulak Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı, Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok gürültülü bir yerde çalışıyorum. Taktığım saniye huzur var dedim. İlk başta sesi kestiği zaman bende yarattığı basınç ile karışık hise alışmak zaman aldı. Bir iki gün kullanmam gerekti. Çok memnunum, tavsiye ederim!"

"Ürünü alalı bir hafta oldu. Şarjı yüzde 60 geldi hala yüzde 60. Çok uzun gidecek şarjı büyük ihtimal. Ben sadece spor yaparken kullanıyorum.Kafama hiç rahatsızlık vermedi,malzemesi kaliteli ve yumuşak,kafanızda yokmuş gibi hissettiriyor. Ses kalitesi çok iyi, daha önce duymadığım enstrüman aletlerinin sesini duydum. Bose uygulaması var oraya girip bas, mid ve tiz ayarı yapabilirsiniz. +6,+7,+4 te kullanıyorum ben sanırım en ideali buymuş. Bose'nin sitesinde yazıyor zaten girip bakabilirsiniz. Gelelim en önemli özelliğine: ANC. Gerçekten sınıfında lider. Müzik dinlemezken bile quiet mode da dışarıdaki sesi neredeyse hiç duymuyorsunuz, müzik dinlerken zaten en ufak bir şey duymuyorsunuz.Çok keyifli müzik dinlemek."

6. Bose QuietComfort Earbuds - Kablosuz Kulak-İçi Gürültü Giderme Kulaklığı, Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Farkını hissettiren bir deneyim yaşatıyor, ses netliği muazzam, kullandığınız uygulamanın veya telefonun kısıtına bağlı olarak ses seviyesi düşük gelebilir, ancak gerek fonksiyonelliği gerekse de bas ağırlıklı olmasına rağmen verdiği tiz netliğiyle oldukça başarılı buldum. Eleştirebileceğim tek yönü volume up and down by touch özelliği, sesi ayarlamaya çalışırken dokunmatik hassasiyetinden dolayı yanlışlıkla müziği durdurabiliyorsunuz. Bunun haricinden kulaklık size gerçekten müthiş bir deneyim yaşatıyor, fiyatı uygun gördüğünüz anda gönül rahatlığıyla bu deneyime katılabilirsiniz."

"Ses kalitesi, bas, tiz, gürültü engelleme harika."

7. Bose QuietComfort Earbuds - Kablosuz Kulak-İçi Gürültü Giderme Kulaklığı, Beyaz

Kullanıcılar ne diyor?

"Tek kelime ile mükemmel."

"Uçakta bu kadar etkili bir ürün kullanmadım. Kesinlikle gürültü ortadan kalkıyor. Ses kalitesi de tartışmasız."

Bu içerik 12 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







