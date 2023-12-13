Yüksek teknoloji, üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklarda %50'ye varan indirim

Yılın Son Fırsatları tüm hızıyla devam ediyor. Modadan elektroniğe binlerce üründe Prime üyelerine özel fırsatlar alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor. Elektronik kategorisinin yıldızlarından %50'ye varan indirimlerle satışta olan Bose kulaklıkları sizin için seçtik. Gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkan, kullanıcılarından tam not alan Bose kulaklıklara indirimli fiyatlarla sahip olup müzik dinleme keyfinizi üst seviyeye taşımak ister misiniz? Haydi öyleyse detaylara geçelim.
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Kullanıcılar ne diyor?
"Fiyat farkı çok fazla olan bir ürün. Amazon'dan aldığım fiyat ile beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Gürültü engelleyici olması, sokakta tehlike yaratacak kadar iyi, gelen diğer uyarıcıları fark etmiyorsunuz, araba gibi. Ses kalitesi için amfi olmadan ve sürekli Spotify ile dinlediğim için tam anlamıyla yorum yapamayacağım ama beni tatmin ediyor. JBL'ler gibi bass çok güçlü vurmuyor ya da sesler boğulmuyor. Tizleri çok ince ve kulağınızı tırmalamıyor. Dengeli bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ses izolasyonu en iyisi olabilir. Ses kalitesi güzel ve kulaktan düşmesi imkansız. Spor için kullanmak isteyen varsa özellikle kulakta duruşu çok iyi tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"İki gün içinde kapıda. Müthiş ses kalitesi ve acayip ses yalıtımı, başınızı pamuk yığınına basmışsınız gibi. Açıldığı an kendisi telefona eşleşme için bildirim attı ve üzerine ses asistanı ayarlamasını teklif etti. Sensörlü kontrol için özellikle seçtiğim bir model, bayağı rahatlatıyor kullanımı el alışınca. Tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi kulaklık, mükemmel ses ve iyi yalıtım."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok gürültülü bir yerde çalışıyorum. Taktığım saniye huzur var dedim. İlk başta sesi kestiği zaman bende yarattığı basınç ile karışık hise alışmak zaman aldı. Bir iki gün kullanmam gerekti. Çok memnunum, tavsiye ederim!"
Kullanıcılar ne diyor?
"Farkını hissettiren bir deneyim yaşatıyor, ses netliği muazzam, kullandığınız uygulamanın veya telefonun kısıtına bağlı olarak ses seviyesi düşük gelebilir, ancak gerek fonksiyonelliği gerekse de bas ağırlıklı olmasına rağmen verdiği tiz netliğiyle oldukça başarılı buldum. Eleştirebileceğim tek yönü volume up and down by touch özelliği, sesi ayarlamaya çalışırken dokunmatik hassasiyetinden dolayı yanlışlıkla müziği durdurabiliyorsunuz. Bunun haricinden kulaklık size gerçekten müthiş bir deneyim yaşatıyor, fiyatı uygun gördüğünüz anda gönül rahatlığıyla bu deneyime katılabilirsiniz."
Kullanıcılar ne diyor?
"Tek kelime ile mükemmel."
Bu içerik 12 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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