KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! İşte tarzınızı ve feminenliğinizi öne çıkaracak kırmızı iç çamaşırları

    Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! İşte tarzınızı ve feminenliğinizi öne çıkaracak kırmızı iç çamaşırları

    12.12.2023 16:55 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşkın ve tutkunun rengi olan kırmızı, yeni yılında simgesi! Bu yıla tarzınızı ve feminenliğinizi ön plana çıkaracak kırmızı iç çamaşırlarıyla girmeye ne dersiniz? Yılbaşını kırmızı iç çamaşırlarınızla karşılamak isteyenler için birbirinden çekici iç çamaşırlarının yer aldığı listemize bakmadan geçmeyin.

    Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! İşte tarzınızı ve feminenliğinizi öne çıkaracak kırmızı iç çamaşırları

    Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymenin yeni yılda şans, tutku ve aşk getireceğine inanılıyor. Ayrıca yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymek, bir geleneğe uymanın ötesinde pozitif hissetmeyi de sağlıyor. Şimdilerdeyse yılbaşına enerji dolu bir adım atmanın tam zamanı! Kırmızı iç çamaşırı giyme geleneğiyle yılbaşına heyecan katmaya hazır mısınız? Yanıtınız "Evet!" ise size özel seçtiğimiz kırmızı iç çamaşırlarıyla dolu koleksiyonumuza gelin birlikte göz atalım.

    1. Çok satanlarda ilk sırada: Fancy&Dancy Kadın Kaşkorse Sütyen Külot Takımı - Şık Esnek ve Rahat Sütyen Külot Takımı

    Adsız tasarım - 2023-12-12T154909.946

    Ultra yumuşak ve esnek elastik kumaşa sahip olan Fancy&Dancy Kadın Kaşkorse Sütyen Külot Takımı, rahatlığıyla kullanıcılarının gönlünde taht kuruyor. Sade ve şık tasarımıyla da öne çıkan ürün çok satanlarda ilk sırada yer alıyor.

    Ürünü İncele

    2. Saten ve dantelin buluşması: Koton Brazilian Külot Dantelli Saten Külot

    Adsız tasarım - 2023-12-12T155103.748

    Saten ve dantel kumaşıyla öne çıkan Brazilian model bu külot, kırmızı rengiyle de şıklığını bir üst noktaya taşımış. Saten kumaş üzerindeki benek detaylarıyla hareketlendirilen model, makinede yıkanabiliyor.

    Ürünü İncele

    3. İç giyimde de şıklığa önem verenlere: Miorre İnce Askılı Dantel Sütyen Takımı

    Adsız tasarım - 2023-12-12T155622.650

    Sütyen ve külot olmak üzere iki parçadan oluşan Miorre İnce Askılı Dantel Sütyen Takımı, dantel ve transparan detaylarıyla öne çıkıyor. Kendinizi olduğunuzdan çok daha havalı ve seksi hissetmenizi sağlayacak bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

    Ürünü İncele

    4. Olduğunuzdan daha çekici görünün: H-K İç Çamaşır Takımı

    Adsız tasarım - 2023-12-12T160037.864

    Hem günlük hem de özel günlerde kullanıma uygun olan H-K İç Çamaşır Takımı, çiçek desenli işleme detaylarıyla hem seksi hem de tatlı bir görünüm sunuyor. Sütyenin arka kısmındaki kopça ince yapıda olduğu için vücutla temas edilen herhangi bir rahatsızlık hissi yaratmıyor.

    Ürünü İncele

    5. Yılbaşı temalı: Aranmei Noel Baba İç Çamaşırı Seti Babydoll Kombinezon Gecelik

    Adsız tasarım - 2023-12-12T160606.699

    Bir iç çamaşırından çok daha fazlası olan Aranmei Noel Baba İç Çamaşırı Seti Babydoll Kombinezon Gecelik'i isterseniz yeni yılda kostüm olarak da kullanabilirsiniz! Kırmızının enerjisini üzerinizde taşımanızı sağlayacak bu ürün kesinlikle bir şansı hak ediyor!

    Ürünü İncele

    6. İç giyimde kalite arayanların tercihi: Calvin Klein Bikini Kesim Külot

    Adsız tasarım - 2023-12-12T160314.566

    İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz Calvin Klein Bikini Kesim Külot, %90 pamuk oranıyla bir diğer sağlıklı iç çamaşırı alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Kendini hemen salmayan, tok fakat esnek kumaşı sayesinde gün boyu rahat hissetmenizi sağlıyor.

    Ürünü İncele

    7. Yüzde yüz pamuklu: Helena Paris Noel Baba Baskılı Pamuklu Yılbaşı Külot Slip

    Adsız tasarım - 2023-12-12T155333.748

    Sırada sevimli bir model var: Helena Paris Kadın Noel Baba Baskılı Pamuklu Yılbaşı Külot Slip! Ön tarafı düz, arka tarafındaysa Noel Baba baskı detayı bulunan külot, yüzde yüz pamuklu materyaliyle sağlıklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Esnek ve rahat kumaşıyla kullanıcılardan tam not almayı da başarıyor.

    Ürünü İncele

    8. Rahatlığına bayılacaksınız: Luckylife Seksi Kırmızı Tül Dantel Fantezi Gecelik

    Adsız tasarım - 2023-12-12T160951.729

    Sütyen kısmı dantel detaylarından, alt kısmı da tülden oluşan Luckylife Seksi Kırmızı Tül Dantel Fantezi Gecelik, her kadının gardırobunda bulunması gereken ürünlerden! Şık tasarımı ve rahat kullanımıyla öne çıkan bu ürün, vücuda tam oturuyor, üstelik çok da rahat!

    Ürünü İncele

    9. Her kadının dolabında olmalı: Miorre İnce Askılı Yırtmaçlı Saten Gecelik

    Adsız tasarım - 2023-12-12T161238.790

    İç çamaşırlarında sıklıkla kullanılan saten kumaş, parlaklığı ve dayanıklılığıyla oldukça seviliyor. Dolabınızda en az bir saten gecelik olsun istiyorsanız Miorre İnce Askılı Yırtmaçlı Saten Gecelik'e bir şans verebilirsiniz. Göz alıcı görünmenizi sağlayacak bu ürün üstelik çok da uygun fiyatlı!

    Ürünü İncele

    Kırmızı ve siyahın uyumu: Fancy&Dancy Kadın Kırmızı Siyah Dantel Detaylı Tül Gecelik

    Adsız tasarım - 2023-12-12T161524.768

    Ürünü İncele

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    kırmızı iç çamaşırı Göz taht kaşkorse
    İş birliği İçerikleri
    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Minik dostlarınızın üşümesini önleyecek evcil hayvan kıyafetleri

    Minik dostlarınızın üşümesini önleyecek evcil hayvan kıyafetleri

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Tefal airfryer iki saatliğine indirimde! Bu flaş fırsatı kaçırmayın

    Tefal airfryer iki saatliğine indirimde! Bu flaş fırsatı kaçırmayın

    Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

    Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

    Tümünü Gör
    Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

    Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

    Ayaklarınızın üşümesine son! Sıcacık ve konfor dolu Crocs indirimde

    Ayaklarınızın üşümesine son! Sıcacık ve konfor dolu Crocs indirimde

    "İndirimdeyken alsaydım!" dememek için bu listemize mutlaka göz atın

    "İndirimdeyken alsaydım!" dememek için bu listemize mutlaka göz atın

    Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

    Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

    Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği... Sennheiser kulaklık indirimde!

    Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği... Sennheiser kulaklık indirimde!

    Kişisel asistanınız olacak! İşte bu yıla damgasını vuran akıllı saatler

    Kişisel asistanınız olacak! İşte bu yıla damgasını vuran akıllı saatler

    Tümünü Gör
    Kişisel asistanınız olacak! İşte bu yıla damgasını vuran akıllı saatler

    Kişisel asistanınız olacak! İşte bu yıla damgasını vuran akıllı saatler

    Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

    Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

    Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

    Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

    Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

    Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

    Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2023'ün en iyi kadın parfümleri

    Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2023'ün en iyi kadın parfümleri

    Versace Eros: Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beylerin kokusu!

    Versace Eros: Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beylerin kokusu!

    Tümünü Gör
    Benzer Moda İçerikleri
    Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

    Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

    Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

    Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

    İş görüşmelerinde güçlü bir duruş sergilemenizi sağlayacak kombinler

    İş görüşmelerinde güçlü bir duruş sergilemenizi sağlayacak kombinler

    Renklerin enerjisini tarzınıza yansıtın! En trend desenli parçalarını seçtik

    Renklerin enerjisini tarzınıza yansıtın! En trend desenli parçalarını seçtik

    Dondurucu soğuklarda bile sıcacık hissetmenizi sağlayacak montlar burada!

    Dondurucu soğuklarda bile sıcacık hissetmenizi sağlayacak montlar burada!

    Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

    Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    İş görüşmesine giderken tercih edebileceğiniz kombin önerileri

    İş görüşmelerinde güçlü bir duruş sergilemenizi sağlayacak kombinler

    Yağlı cilde sahip olanların etkili bir cilt bakım rutini oluşturmasına yardımcı olacak tüyolar ve ürünler

    Yağlı cilde sahip olanlar buraya! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin

    Bunları yapıyorsa dikkat! Kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

    Kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar!

    Kırılgan ve zayıf tırnaklara son! Güçlü tırnaklar için 7 etkili yöntem

    Güçlü tırnaklar için 7 etkili yöntem

    En beğenilen güneş kremini arıyoruz! La Roche Posay ve Bioderma güneş kremi karşılaştırması

    Sadece yazın değil kışın da olmazsa olmaz! En sevilen o güneş kremleri burada

    Renklerin enerjisini tarzınıza yansıtın! İşte sezonun en trend ve göz alıcı desenli parçaları

    Renklerin enerjisini tarzınıza yansıtın! En trend desenli parçalarını seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.