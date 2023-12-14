Fiyatı 650 TL'ye düştü! Su itici, ısı yalıtımlı Defacto montta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim

Yılın Son Fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Büyük indirim etkinliğinin üçüncü gününde de yine birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar dikkat çekiyor. DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Su İtici Isı Yalıtımlı Şişme Mont da o fırsat ürünlerinden biri! Gün boyu sizi sıcacık tutacak özellikleriyle öne çıkan mont, su itici özelliği sayesinde yağmurdan etkilenmeden hareket özgürlüğünüzü koruyabilmenizi, ısı yalıtımı sayesindeyse dışarının soğuğundan etkilenmemenizi sağlıyor. Yılın Son Fırsatları'ndan Defacto montu sadece 650 TL'ye satın alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın.

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Çok satanlarda birinci sırada: DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Su İtici Isı Yalıtımlı Şişme Mont

DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Su İtici Isı Yalıtımlı Şişme Mont; vücuda tam oturan bir slim fit kesime sahiptir, bu sayede şık ve modern bir görünüm sunar. Montun üzerinde bulunan kapüşon, baş ve boyun bölgelerini korur ve ekstra sıcaklık sağlar. Dış yüzeyi su itici özelliklidir, bu sayede yağmurlu havalarda suyun monta nüfuz etmesini engeller. İçerisinde bulunan yalıtım malzemesi sayesinde vücut sıcaklığını korur ve dış etkenlerden gelen soğuğu içeriye almaz. Mont, ön tarafında bulunan fermuar ile kolayca giyilip çıkarılabilir. Ayrıca fermuarın üzerinde koruyucu bir bant vardır ve bu bant sayesinde soğuk hava montun içine girmesini engeller. Üzerinde bulunan kapaklı cep detayları, kullanıcıya kolay ve güvenli bir şekilde eşyalarını saklama imkanı sunar. Dış yüzeyinde dayanıklı ve kaliteli bir kumaş kullanılmıştır. Bu sayede uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Mevsimlik mont olarak aldım ama kışın da giyiyorum. Çok hafif, kibar duruyor."

"Turuncu olanı aldım. Rengi harika, kalitesi iyi ve bedeni hafif geniş. Büyük almayın, bedeninizi alın. Teşekkürler Amazon."

"Ürün beklentimi fazlasıyla karşıladı. Hem çok hafif, hem de kalınlığına göre bayağı sıcak tutuyor. Ayrıca kolay kolay içine su almıyor, su itme özelliği var. Tamamen su geçirmez değil ama suya karşı dirençli denebilir."

Bu içerik 14 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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