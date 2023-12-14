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Fiyatı 650 TL'ye düştü! Su itici, ısı yalıtımlı Defacto montta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim

14.12.2023 11:12 | Son Güncelleme:
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Kışın soğuk havalara karşı korunmanın en iyi yolu, kaliteli bir mont sahip olmaktan geçer. "Kaliteli bir mont almak istiyorum ancak bütçeme de uygun olsun!" diyorsanız Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime giren DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Su İtici Isı Yalıtımlı Şişme Mont tam size göre! Kış aylarında sıcacık ve stil sahibi olmak isteyenler için bu montu inceledik, işte detaylar!

Fiyatı 650 TL'ye düştü! Su itici, ısı yalıtımlı Defacto montta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim

Yılın Son Fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Büyük indirim etkinliğinin üçüncü gününde de yine birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar dikkat çekiyor. DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Su İtici Isı Yalıtımlı Şişme Mont da o fırsat ürünlerinden biri! Gün boyu sizi sıcacık tutacak özellikleriyle öne çıkan mont, su itici özelliği sayesinde yağmurdan etkilenmeden hareket özgürlüğünüzü koruyabilmenizi, ısı yalıtımı sayesindeyse dışarının soğuğundan etkilenmemenizi sağlıyor. Yılın Son Fırsatları'ndan Defacto montu sadece 650 TL'ye satın alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci sırada: DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Su İtici Isı Yalıtımlı Şişme Mont

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DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Su İtici Isı Yalıtımlı Şişme Mont; vücuda tam oturan bir slim fit kesime sahiptir, bu sayede şık ve modern bir görünüm sunar. Montun üzerinde bulunan kapüşon, baş ve boyun bölgelerini korur ve ekstra sıcaklık sağlar. Dış yüzeyi su itici özelliklidir, bu sayede yağmurlu havalarda suyun monta nüfuz etmesini engeller. İçerisinde bulunan yalıtım malzemesi sayesinde vücut sıcaklığını korur ve dış etkenlerden gelen soğuğu içeriye almaz. Mont, ön tarafında bulunan fermuar ile kolayca giyilip çıkarılabilir. Ayrıca fermuarın üzerinde koruyucu bir bant vardır ve bu bant sayesinde soğuk hava montun içine girmesini engeller. Üzerinde bulunan kapaklı cep detayları, kullanıcıya kolay ve güvenli bir şekilde eşyalarını saklama imkanı sunar. Dış yüzeyinde dayanıklı ve kaliteli bir kumaş kullanılmıştır. Bu sayede uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mevsimlik mont olarak aldım ama kışın da giyiyorum. Çok hafif, kibar duruyor."

  • "Turuncu olanı aldım. Rengi harika, kalitesi iyi ve bedeni hafif geniş. Büyük almayın, bedeninizi alın. Teşekkürler Amazon."

  • "Ürün beklentimi fazlasıyla karşıladı. Hem çok hafif, hem de kalınlığına göre bayağı sıcak tutuyor. Ayrıca kolay kolay içine su almıyor, su itme özelliği var. Tamamen su geçirmez değil ama suya karşı dirençli denebilir."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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