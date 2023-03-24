Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkan şeyi görünce çıldırdı! Paylaşıp isyan etti

'Binbir Gece' dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel büyük depremlerin ardından sosyal medyada çeştili yardım kampanyalarına destek veriyor. Günlerdir pes etmeden çabalayan Korel sosyal medyadan da zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Bergüzar Korel son olarak yardım kolisinde gelen topuklu ayakkabıyı görünce çileden çıktı.

"Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" diyen Bergüzar Korel paylaşımında şunları yazdı:

"Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek. Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız. Sizler iyilik peşinde değilsiniz."

