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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları dünyaya geldi! Bakın ismini ne koydular

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 15:24
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İki yıl önce İzmir'de dünyaevine giren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Çiftin kız bebekleri dünyaya geldi. Ünlü çift bebeklerine ise Mira Milena adını verdi.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları dünyaya geldi! Bakın ismini ne koydular

'Savaşçı' dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

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Mutlu evlilikleri devam eden oyuncu çiftten geçen aylarda bebek müjdesi gelmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"KABUL OLACAĞINI BİLİYORDUM"

"Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum."

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift kızlarına Mira Milena adını verdi.

Vitrin


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