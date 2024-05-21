Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları dünyaya geldi! Bakın ismini ne koydular

'Savaşçı' dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu evlilikleri devam eden oyuncu çiftten geçen aylarda bebek müjdesi gelmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"KABUL OLACAĞINI BİLİYORDUM"

"Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum."

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift kızlarına Mira Milena adını verdi.







