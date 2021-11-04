Berkan Kutlu: Rakibin yatmasıyla ilgilenmiyoruz

Galatasaraylı Berkan Kutlu, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren başarılı futbolcu, "Bence maça çok iyi başladıık. Golü de bulduk. Sonra biraz daha geriye çekildik galiba. Geri çekilince golü yedik. İkinci golü de hak ettik, atsak her şey bambaşka olacaktı." dedi.

Berkan ayrıca "Biz rakibin yatmasıyla ilgilenmiyoruz. Biz kazanmak için geldik ama onlar 1 puan istiyordu galiba. Biz kalan maçlarımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

