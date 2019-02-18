Berkay gelirini açıkladı: Aylık gelirim 350 bin lira

Şarkıcı Berkay Şahin ve futbolcu Arda Turan arasında görülen 30 Ocak tarihli davada taraflar aylık kazançlarını beyan etmiş, şarkıcı Berkay'ın 'Bin lira kazanıyorum' açıklaması magazin gündemini altüst etmişti.

Berkay çıkan haberler sonrasında bir video paylaşmış ve bunun üzerinden ‘Aylık gelirim bin lira’ açıklamasına düzeltme yapmıştı. Söz konusu gelirin çok üzerinde kazandığını söyleyen Berkay mahkemede bir ironi yapmak istediğini ve bu yüzden de aylık gelirini bin lira olarak söylediğini açıklamıştı. Ancak Berkay’ın bu açıklamaları vergi memurlarını tatmin etmeyince bu defa Berkay, avukatı aracılığıyla içinde bulunduğumuz ayın ilk günlerinde bir dilekçe verdi ve aylık gelirini 200 bin lira olarak revize etti.

BERKAY’IN KAZANCI ARTTI

Başarılı şarkıcı, içinde bulunduğumuz ayın başında aylık kazancını 200 bin lira olarak belirtmiş olmasına rağmen ayın ortalarında verilen yeni bir dilekçe ile bu defa kazancı 250-350 bin lira arasında gösterildi.

Berkay’ın iki hafta içerisinde gelirinin 150 bin lira birden artması dikkat çekerken şarkıcının aylık kazancı parça parça yükseltmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından “Berkay bir karar ver!” şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu. (Sözcü)

