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Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı? Kim, ne dedi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 12:22 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan skandallarla anılmaya devam ediyor! Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddia edilen Arda Turan açıklama üstüne açıklama yaptı. Turan'ın eşi Aslıhan Doğan da yaşananlar karşısında kocasını savundu

Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı? Kim, ne dedi?

Futbolcu Arda Turan, bir eğlence mekanında eşine tacizde bulunduğu şarkıcı Berkay’a saldırarak burnunu kırdı! Bu haberin üstüne Arda Turan cephesinden açıklama üzerine açıklama geldi.

Kim ne dedi, ne oldu? İşte Arda Turan ve Berkay kavgasında tarafların açıklamaları ve gelişmeler:

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandallarıŞarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

BERKAY'IN EŞİ ÖZLEM ADA ŞAHİN AÇIKLADI

İlk açıklama tacize uğrayan Özlem Ada Şahin'den geldi. Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin geçen gece Emirgan’daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili konuşmuş, mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Başakşehirli futbolcu Arda Turan’ın, kendisinin koluna dokunarak, “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” dediğini söylemişti.

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Turan’a “Ne diyorsun kendine gel” diye seslendiğini aktaran Şahin, bunu eşi Berkay’ın duyması üzerine Turan’ın kulağına eğilip, “Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız” dediğini aktarmıştı. Bundan sonra Turan’ın Berkay’a saldırdığı öne sürülmüştü.

ARDA TURAN NE DEDİ?

Bu açıklamanın üzerine ise Arda Turan canlı yayınlara ardı ardına açıklamalar gönderdi. Arda Turan'ın açıklaması ise şöyleydi:

Arda Turan detayları anlattı! 'Buna inanıyorsan bana sık Berkay'Arda Turan detayları anlattı! 'Buna inanıyorsan bana sık Berkay'

"O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum.

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O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum. Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum.
Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı.

Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık.

Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın.”

BERKAY'IN DOKTORU KONUŞTU

Ameliyata alınan ve tedavisi süren ünlü popçunun doktoru Doç. Dr. Erdem Güven açıklama yaptı. Güven, "Dün sabah beni aradı ve travmaya maruz kaldığını ve bundan dolayı burnunda bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Burnunda çok parçalı kırık dediğimiz bir kırık tespit ettik.

Gerekli medikal ve tedavilerin ardından kendisini dün akşam ameliyata aldık. Ameliyatta burnunu eski haline döndürülmesi için gereken tedavilerini gerçekleştirdik. Burnundaki nefes almasını engelleyen oluşumların düzeltilmesi ve eski haline döndürülmesi için gerekli tüm müdahaleleri yaptık. Ameliyattan sonraki 12 saatlik dönemde her şey kontrolümüz altında, öngörmediğimiz hiçbir şey ortaya çıkmadı. Şu anda tıbbı tedavilerine devam etmekteyiz" dedi.

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Sesine etki edecek olumsuzlukları ilerleyen günlerde hep birlikte göreceklerini belirten Güven, bunun olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Doktor Güven, burun içindeki anatomik yapıları orijinal şekliyle muhafaza ettiklerini kaydetti.

Güven, "Şu andaki sürecimizde 10 günlük kritik bir sürecimiz var. Buradaki kemiklerin tam olarak kaynamasını sağlanması için gerekli burnu destekleyici elemanların tutulması gerekiyor. Bu elemanları yaklaşık 10 gün sonra alıp, burnun son halini aşağı yukarı görebileceğiz. Ödemlerin geçmesi daha uzun bir süreç, bu süreçleri beklememiz gerekiyor. Biz Berkay'ın beyin durumunu takip edeceğiz, desteğimizi sürdüreceğiz ve olumsuz bir durumun çıkmaması için desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ASLIHAN DOĞAN KOCASINI SAVUNDU, ÖZLEM'İ SUÇLADI

Doğumuna iki hafta kalan Aslıhan ise şu açıklamayı yaptı: "Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım.

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Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3.şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim."

Ardından ise Aslıhan Doğan canlı yayındaki sunuculara şu mesajı gönderdi: "Özlem'in bende numarası bile yok. Özlem bana mesaj attı 'konuşmamız lazım' dedi. Ben bir yerden sonra dinlemeyi bıraktım. 'Bana bir müsaade Özlemcim, bana bu olayı kocam anlatır' dedim. Bana başka bir şey de anlatamadı zaten. Özlem'e sorar mısınız, kitabı ne zaman çıkıyor? Beni tanıyorsunuz. Ben dürüst bir insanım. "

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Tüm bu olayların ardından Berkay ise sessizliğini koruyor! Ameliyat olacağı söylenen Berkay'ın doktoru da yaptığı açıklamad Serkay'ın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Diğer yandan Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in Arda Turan hakkında taciz davası açacağı idida edildi. Diğer yandan savcılık hareke geçti ve Arda Turan hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın olayı incelemeye aldığı, soruşturma kapsamında Turan’ın ifadesinin alınabileceği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Berkay ve Arda Turan Aslıhan Doğan berkay özlem ada sahin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
mekanda illa kamera kaydı vardır arda turanın pisliğini çıkarın ortaya inkar etmeye yüzü kalmasın
İkisi de birbirinden problemli ve karakterleri sağlam olmayan insan. Toplumun onları daha iyi tanıması için bu olay iyi bile olmuş. Ardanın agresifliği zaten biliniyor.Bir de o tiple kendini playboy sanıyor sanırım. Berkay İzmirde okumuş.Okul arkadaşlarının bile burada yazılamayacak bir lakapla andıkları bir isim.Asena olayı da hala akıllarda. Çalma kapıyı çalarlar kapını gibi bir durum yaşamış galiba.Gündemi meşgul etmeye değe
cok pis beddua veya buyu yemissin arda,bir insan ancak bu kadar duser..ayrica kucuk cocugu olan bu kadinin gece vakti alkol alinan mekanda ne isi var berkay efendi..bu dayagi sana caner atmaliydi ama oda adam degil
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