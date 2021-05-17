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Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor!

17.05.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Belçika'nın Westerlo takımında kiralık oynayan kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor. 20 yaşındaki oyuncu, kulübe veda etti.

Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Fenerbahçe'den 2019-2020 sezonu öncesi Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan kaleci Berke Özer, Sarı Lacivertli takıma döneceğini duyurdu.

Westerlo, oyuncunun durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Belçika ekibinden yapılan paylaşımda, "Berke, Westerlo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönüyor. Bize 2 yıl boyunca verdiklerin için teşekkür ediyoruz. Sana gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

20 yaşındaki kaleci de Westerlo taraftarlarına bir veda mesajı yayımladı ve "Bu harika kulüpte iki harika yıl geçirdim. Bir kaleci, genç oyuncu olarak harika bir deneyim yaşadım. Her zaman Werterlo'yu harika anılarla anacağım ve her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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