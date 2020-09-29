Berna Gözbaşı açıkladı! Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oluyor!

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Portekizli futbolcuyla anlaştıklarını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Berna Gözbaşı "Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme yaptık. Fakat ikinci sene için bazı şartlarımız var. Umarız takımımıza hayırlı olur. Bir gün önce görüştüm, anlaştık, geliyor" dedi.

Berna Gözbaşı ayrıca Medipol Başakşehir'den sol bek Aziz Behich ile kiralık olarak anlaşıklarını da duyurdu.

