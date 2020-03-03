Berna Gözbaşı: Çok anlamlı bir galibiyet oldu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün akşam sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yendi. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı takım puanını 19'a çıkardı.
Maçı kazanan futbolcularını ve teknik heyeti tebrik eden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bu galibiyeti İdlib'de şehit olan tüm Mehmetçiklerimize ve orada savaşan bütün askerlerimize hediye ediyorum. Çok anlamlı bir galibiyet oldu. Baştan beri 'hep inandık' dedik. Maalesef tek başımıza mücadele ettik. Bundan sonra bu şehir bu takımın ligde kalmasını istiyorsa yanımızda yer almak zorunda" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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