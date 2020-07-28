SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Berna Gözbaşı: Kulüplerin bu tavrı beni duygulandırdı

Berna Gözbaşı: Kulüplerin bu tavrı beni duygulandırdı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.07.2020 18:42 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı’nın küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili tavsiye kararının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Berna Gözbaşı: Kulüplerin bu tavrı beni duygulandırdı

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı, koronavirüs pandemisi döneminin kulüpleri olumsuz anlamda çok etkilediğini dile getirerek, “Pandemi sonrası sıralamaya bakarsanız, bu net şekilde görünüyor. Tabii Kulüpler Birliği Vakfı sadece tavsiye kararı aldı ama kulüp başkanlarının ortak fikirde birleşerek böyle bir tavsiye kararına dahil olmaları beni çok duygulandırdı, hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“FEDAKARLIK YAPILACAK”

Kulüp sayısının 21’e çıkması halinde gelir pastasının bölüneceğiyle ilgili gelen sorulara yanıt veren Gözbaşı, “Bütün kulüplerin mali durumu ortada, hepsinin soru işareti var. Doğal karşılıyorum. Ama bu dönemin özel bir dönem, pandemi dönemi olduğu ortada. Herkes türlü fedakarlıklar yapıyor, dayanışma içinde bunda da bir fedakarlık yapılacak. Fedakarlıkta bulunmayı düşünen tüm kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Berna Gözbaşı, toplantıyı bir ara terk etmesiyle alakalı gelen soruya da ise “Ben tek kadın başkan olarak kapris yapma hakkımı kullandım (Gülerek). Sorun yok” yanıtını verdi.

“MENSAH’IMIZ VAR, İSTEMEYEN TAKIM YOK”

Kayserispor’un birçok futbolcusunun transfer gündeminde olmasıyla ilgili olarak Gözbaşı, şöyle konuştu: “Çok gündemdeyiz. Mensah’ımız var istemeyen takım yok. Bundan mutluyum, demek ki değerli oyuncularımız var. Ama hiçbiriyle ilgili kesinleşmiş bir şey yok. Ben de basından görüyorum, burayla anlaştı, burayla görüştü diye. Bu olduğu zaman ben zaten çok şeffafım, basınla paylaşırım. Şu anda böyle bir şey yok. Ligde kalma-kalmama durumu netleşene kadar da bu konuda bir gelişme olmayacak.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı 2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi!Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

Survivor Aycan Yanaç'a rüya gibi teklif...

Survivor Aycan Yanaç'a rüya gibi teklif...

Gökhan Gönül ve Caner hakkında açıklama geldi!

Gökhan Gönül ve Caner hakkında açıklama geldi!

Novak: Trabzonspor çok geç kaldı

Novak: Trabzonspor çok geç kaldı

Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha!

Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Kümede kalacağımıza inanıyoruz'

'Kümede kalacağımıza inanıyoruz'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor

Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor

Maç sonrası, başkana saldırı!

Maç sonrası, başkana saldırı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Böyle rezaletmi olur her ağlıyan kümede kalacaksa her ağlıyan şampiyon yapılacaksa oynatmayın şu ligi neymiş kadınmışta kapris yapmış cılkını çıkarttılar iyice futbolun hakem hatalarının olmadığı sezonmu var bütün düşen takımlar o zaman kadın başkan seçip ağlasın tekrar lige alınsınlar bu ne saçmalık.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berna Gözbaşı: Kulüplerin bu tavrı beni duygulandırdı

Berna Gözbaşı'ndan duygusal açıklama

Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti

Berna Gözbaşı'ndan olay hareket!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı esti gürledi! Cüneyt Çakır'a sert tepki!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi!

Süper Lig'den küme düşen son iki takım belli oldu: Yeni Malatyaspor ve Kayserispor

Küme düşen son 2 takım belli oldu!

Kayserispor'da Bernard Mensah'a 2 maç ceza

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Bernard Mensah: Kümede kalacağımıza inanıyoruz

'Kümede kalacağımıza inanıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.