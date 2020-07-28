Berna Gözbaşı: Kulüplerin bu tavrı beni duygulandırdı

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı, koronavirüs pandemisi döneminin kulüpleri olumsuz anlamda çok etkilediğini dile getirerek, “Pandemi sonrası sıralamaya bakarsanız, bu net şekilde görünüyor. Tabii Kulüpler Birliği Vakfı sadece tavsiye kararı aldı ama kulüp başkanlarının ortak fikirde birleşerek böyle bir tavsiye kararına dahil olmaları beni çok duygulandırdı, hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“FEDAKARLIK YAPILACAK”

Kulüp sayısının 21’e çıkması halinde gelir pastasının bölüneceğiyle ilgili gelen sorulara yanıt veren Gözbaşı, “Bütün kulüplerin mali durumu ortada, hepsinin soru işareti var. Doğal karşılıyorum. Ama bu dönemin özel bir dönem, pandemi dönemi olduğu ortada. Herkes türlü fedakarlıklar yapıyor, dayanışma içinde bunda da bir fedakarlık yapılacak. Fedakarlıkta bulunmayı düşünen tüm kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı, toplantıyı bir ara terk etmesiyle alakalı gelen soruya da ise “Ben tek kadın başkan olarak kapris yapma hakkımı kullandım (Gülerek). Sorun yok” yanıtını verdi.