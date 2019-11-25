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Berna Gözbaşı: Ortaya konulan kötü futbol moralimizi bozdu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.11.2019 12:14 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sergilenen futboldan üzüntü duyduğunu açıkladı.

Berna Gözbaşı: Ortaya konulan kötü futbol moralimizi bozdu

Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Sivasspor’a farklı mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da yüzler gülmüyor, moraller bozuk.

Kayserispor’un çiçeği burnunda kadın başkanı Berna Gözbaşı da, morallerinin bozuk olduğunu söyledi. Berna Gözbaşı, "Kaybedilen 3 puandan ziyade, ortaya konulan kötü futbol moralimizi bozdu. Sorunlar büyük, Kayserispor tarihinin en zor dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir ancak bu değerli formanın ne kadar kutsal olduğu bilinmelidir" dedi.

"BOŞ LAFLARLA KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

Başkan Gözbaşı, "Henüz göreve geleli birkaç gün oldu. Bu sorunları çözmek, Kayseri’ye katkı sağlamak için böylesi bir görevi kabul ettim. Çok çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu takım; kentin en önemli sosyalleşme kaynağı, en önemli markasıdır. Boş laflarla kaybedecek zamanımız yok. Kayserispor’umuzun maddi ve manevi kayıplarını konuşmak da bu dakikadan sonra anlamsız. Artık önümüze bakmamız, hep birlikte sabırla çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte başaracağız" açıklaması yaptı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
berna hanım kötü futbolun sebebi kötü niyet senden öncekilerin kötü niyeti sizi buraya getirdi gayseri kümeye inşallah bir daha çıkamazsınız
gerçek işinizin başına dön bacım.bu işler sana göre değil.
siz takıma göre oynayın sora kötü futbol antalyaspordan farkınız kalmayacak düşüşe devam alanyasporda aynen bu 3 takım süper liğde yeri yok takıma göre oyun oynuyorlar zevksiz futbolunu alın gidin
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