Berna Gözbaşı: Tüm Türkiye mucizeyi bekliyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, galibiyetin ardından konuştu.
Berna Gözbaşı, ''İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor'' sözlerini kullandı.
Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 31 yaptı ve küme düşme hattının 2 puan önüne çıktı.
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