Berna Keklikler, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu

Katıldığı yarışmalarla adını duyurmaya başaran Berna Keklikler şimdi de dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Gözaltı ve Survivor'a katılan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal medya hesabında setten fotoğraf paylaşan Keklikler, "Seti ziyarete gelmedim. Dizide oynayacağım, sevinebiliriz" diyerek dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.
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