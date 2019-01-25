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Berna Keklikler, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 25.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, başrollerinde Talat Bulut ve Şevval Sam'ın rol aldığı, bir dönem taciz skandalıyla gündem olan 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Katıldığı yarışmalarla adını duyurmaya başaran Berna Keklikler şimdi de dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gözaltı ve Survivor'a katılan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabında setten fotoğraf paylaşan Keklikler, "Seti ziyarete gelmedim. Dizide oynayacağım, sevinebiliriz" diyerek dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
yasak elma Berna Keklikler

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