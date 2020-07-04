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Berna Laçin'den duygulandıran Barış Akarsu paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ölümünün üzerinden 13 yıl geçen şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu'yu andı ve dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Berna Laçin'den duygulandıran Barış Akarsu paylaşımı

2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasında birinci olarak ismini duyuran ve sonrasında başrolünde oynadığı Yalancı Yarim adlı dizi ile geniş kitleler tarafından tanınan Barış Akarsu, 29 Haziran 2007'de 28’inci doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitirmişti.

Başarılı ismi aradan yıllar geçmesine rağmen unutmayan hayranları, onun 13. ölüm yıldönümünde de yaptıkları paylaşımlarla öne çıktı.

bernalacin-twitter

Bu hüzünlü güne dair paylaşımda bulunanlardan biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Twitter hesabından Barış Akarsu’yu o dönem yakından takip ettiğini belli eden bir paylaşımda bulunan Laçin, katıldığı yarışmada ona SMS göndererek destek verdiğini açıkladı ve bunun kendisi için bir ilk olduğunu söyledi.

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