Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Türkiye'de çocuklara yönelik suçlar karşısında idam talepleri yine gündemde. Ünlü oyuncu Berna Laçin de dün akşam sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir mesaj ile söz konusu tartışmaya dahil oldu. İdamın çözüm olmadığını söyleyen Laçin şunları yazdı:

"İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"

'MEDİNE'DE YAŞAYAN ARAPLARI KUTSAL SAYMAK NASIL BİR ANLAYIŞ?'

Laçin'in mesajına bazı kesimler tepki gösterdi. Oyuncu da yazdığı mesajı açıklama ihtiyacı duyarak şu mesajı paylaştı:

"İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünkü toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!"

Laçin ayrıca, "Araplar kutsal değil, biz Arap değiliz, Arabistan da bizim toprağımız değil! Kutsallar ayrı, o kutsalların bulunduğu şehirlerde bugün yaşayan insanlar ayrı" dedi.