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Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 10:12 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı. Berna Laçin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Türkiye'de çocuklara yönelik suçlar karşısında idam talepleri yine gündemde. Ünlü oyuncu Berna Laçin de dün akşam sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir mesaj ile söz konusu tartışmaya dahil oldu. İdamın çözüm olmadığını söyleyen Laçin şunları yazdı:

"İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"

'MEDİNE'DE YAŞAYAN ARAPLARI KUTSAL SAYMAK NASIL BİR ANLAYIŞ?'

Laçin'in mesajına bazı kesimler tepki gösterdi. Oyuncu da yazdığı mesajı açıklama ihtiyacı duyarak şu mesajı paylaştı:

"İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünkü toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!"

Laçin ayrıca, "Araplar kutsal değil, biz Arap değiliz, Arabistan da bizim toprağımız değil! Kutsallar ayrı, o kutsalların bulunduğu şehirlerde bugün yaşayan insanlar ayrı" dedi.

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Laçin'in bu mesajlarının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oyuncu hakkında 'halkın dini değerlerini aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

SAVCILIK: YOĞUN TEPKİLER OLUŞTUĞUNUN TESPİTİ ÜZERİNE…'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan açıklama şöyle:

Berna Laçin adlı sanatçının '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır."


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Okuyucu Yorumları 32 yorum
bu kadarınada pes birde sanatçı kimliği taşıyorsun yazık çok yazık
Doğru demiş bunun dinle ne alakası var? En fazla tecavüz arap topraklarında geçiyor.
Hızlı ve koşar adımlarla şerita mı gidiyoruz sanki??
soruşturma açilması na şaşırmadım
valla sadece bu tür şeyler yaşamamak için sosyal medya hesabımı kapattım
senin gibiler medine ike mekke ile sorunlu zaten, aynaya baksan en büyük sorunun kendin olduğunu görürsün
doğru söylemiş müslüman kesim azmış durumda hergün ya tecavüz ya cinayet yada evlilik başlığı altında küçük kızlarla evlenip tecavüz edenler
Evet hakli tum musluman ulkelerinde idam cezasi var ve en yuksek tecavuz kacirma kucukyasta evlilik oralarda hukum suruyor... Kadina soz hakki bile verilmiyor!
ataturke hakaret edenlere neden dava acan yok. bu zamanda sosyal medya dikkatli kullanin
Din ile alakalı bir şey söylememiş ki.
ince ince başladı
doğru söylemiş ... ama yanlış anlamaya müsait olduğumuzdan kutsal topraklara hakaret ettiği düşünülmüş... en cok istismar en çok kadın kaçırma arabistan malesef...
doğru söylemiş ?
neyin sanatçısı bu bayan allah aşkına. bulaşık deterjanı reklamı yapmaktan başka ülke için hangi faydali işi yapmıştır?
doğru söyleyeni dokuz değil doksan dokuz köyden de kovarlar
BURADA AŞAĞILAMA YOK.SADECE YANLIŞ VE KANDIRILMIŞ BİR KİTLEYİ UYANDIRMA HAREKETİDİR.ARAP BEDEVİ UYGULAMALARI REZALET GÜNÜMÜZ DÜNYASIYLA TAMAMEN TERS.PEYGAMBERİN BİLE 9 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA EVLENMESİNİN NERESİ NORMAL.
Berna Laçin Medine diyerek İslam peygamberine s.a.v ve onun ümmetine iftira atmak istediğini herkez anladı kimse çocuk değil Medine'de tevcavüz vakası duymadık biz belliki sen islamiyetten rahatsızsın ve kelime oyunlarıyla bu işten kurtulacağını sanıyorsun.. Ayrıca Medine'de sadece araplar yaşamıyor..
SORUŞTURMA AÇILACAK OKADAR OLAY YAŞANIRKEN, SAVCILARIMIZI DUYARLILIKLARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYOR BAŞARILAR DİLİYORUM..
Doğru söyleyeni Tr'den kovarlar.
bi taraftan haklı - Bu hükümet İdam olayını çıkarsada doğru yürütemez sanırım
ne durumlara düştük ,gerçekler bile suç olacak
AYNI HASSASİYETİ TECAVÜZCÜ TACİZCİ SAPIKLAR İÇİNDE BEKLİYORUZ
RESMİ KAYITLARA GÖRE: AMERİKADA HER YIL 100.000 TECAVÜZ VAKASI YAŞANIRKEN ,SUUDİ ARABİSTANDA BU RAKAM 70 ...BERNA LAÇİN NEYİN PEŞİNDE .....ALLAH HAKSIZ YERE BİRİSİNİ ÖLDÜRENİ DEVLET İDAM ETMELİ DER.ZİRA BU HEM ÖLDÜRÜLENİN AİLESİNİN BİRAZ DA OLSA KALBİNİ SOĞUTUR HEMDE BU İŞE YANAŞMAYA KALKIŞANLARA İBRET OLUR..BİR ADAM HANGİ CÜRETLE BİR ÇOCUĞU KATLEDEBİLİYOR.RAHATLIĞA BAKIN YA...İBRET OLSUN DİYE EN SON OLAY DAKİ KATİLİ ,KALDIRDIĞINIZ YASAYI GETİRİP MEYDANDA ASIN ..YARIN SİZİN AİLENİZİNDE BAŞINA GELEBİLİR..SONRA ÇOK GEÇ OLUR.BU ÜLKEDE BAŞBAKANI ASTILAR HAKETMEDİĞİ HALDE...NEDEN KORKUYORSUNUZ...
siz ülkenin sorunu olan leylaları eylülleri bırakın konuşanlarla uğraşın emi
o devirde yüzer feylosof yüzer psikolog norolog prfesör gitseler yüz sene çalışsalar peygamberimizin o cahiliye devrinde yaptığının yüzden birisini yapabilirlermiydi acaba
Medine'ye varamadım ilahisi sana gelsin Berna Laçin
yani sadece suçlamak için ya da birileri mutlu olsun diye bu oyuncuya dava açılmış. yazdıklarını okudum herhangi bir dine aykırı bir durum yok. ama birileri mutlu olacaksa istediğinize dava açın
kıvır kıvır dizi film adı altında insanlara her türlü ahlaksızlığı empoze etmeye çalışın sonra çıkıp kutsal sayılan şeylerle dalga geçme hakkını kendinizde görün ondan sonrada utanmadan çıkın idama karşıyız şuna karşıyız buna karşıyız o senin dalga geçtiğin yerlerde ki kanunlar buralarda uygulansa emin ol küçük çocuklara el süremezler kadına tecavüze kalkışamazlar ama biz biliyoruz ki tecavüz taciz olayları olduğunda ilk ayaklanan sizler onlara verilecek cezalara geldimi yine ortalığı ayağa kaldıran sizler 3 yaşında çocuğa el süren birini hangü eğitimle adam edeceksiniz acaba merak ediyorum
idamı istemiyosan bunu kendince haklı argumanlarla savunursun ama sizin derdiniz taciz tecavüz idam pedofili sapıklığı falan diilki sizin tek derdiniz din düşmanlığı kutsal değerleri olmayan aklınızla aşağılama neymiş eğitim çözermiş 3 yaşında bir çocuğa 8 yaşında bir çocuğa tecavüz edip onu öldüren bir sapıklığın önüne hiç bir eğitimle geçemezsin idam konusuna gelince idam bunların kurtuluşu olur daha ağır cezalar verilmeli mesela küçük çocuğa tecavüzmü etti atacaksın bunu erkeklerden hoşlanan 3.5 sapığın önüne ne yaşattıysa fazlasıyla yaşatacaklar etlerini cımbızla çekeceksin anca öyle olur
ülkemizde fikir ve beyan özgürlüğü olmalı ama örnek verirken neden hep islamiyet kutsallari üzerinden gönderme yapılıyor. Vatikan ve kiliselerdeki pedofili tecavüz olayları hep görmezden geliniyor işte sorun tam da bu. Müslümanım deyip te islam düşmanlığı yapmak bunu da zihinlere ben altına yerleştirmek
Tepki gösterenler Medine'li miymiş.
dişi kapak
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