MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

28.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada Eşiz, 19 yaşında bir genç kız oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Ada, Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşıyor.

Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in, 2002 yılında dünyaya gelen kızı Ada Eşiz, şimdilerde 19 yaşında bir genç kız! Fransa'da eğitim gören Ada, hayatına dair kareleri, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte Ada Eşiz'in son hali:

Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı olan iş insanı Tolga Eşiz ile dünyaevine girmişti. Hala mutlu bir beraberlikleri olan çiftin, 2002 yılında Ada adını verdikleri kızları doğdu.

''BİR DAHA ESKİSİ GİBİ ÇALIŞAMAM''

Berna Laçin, anne olduktan sonra setlerden yavaş yavaş çekildiğini şu sözlerle anlatmıştı: Bir daha eskisi gibi çalışamam. Onlara haksızlık ettiğimi düşünmem, vicdan azabı hissetmem bir yana, onların büyüdüğünü ve özel ânlarını kaçırmak istemem. Bizimki iş değil, hayatını veriyorsun. Artık hayatımda çocuklarım var ve onların hayatından veremem.

Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Üniversiteyi, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okuyarak tamamladı. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Laçin, sonrasında sunuculuk da yapmaya başladı.

Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

BERNA LAÇİN'İN OYNADIĞI PROJELER

1990
Sevdiğim Adam
Koltuk Belası

1991 Yarına Gülümsemek
1993 Kızılırmak Karakoyun

1995
Gökkuşağı
Sahte Dünyalar
Bir Kadının Anatomisi

1997
İlk Aşk Begüm
Böyle mi Olacaktı

1998 Ateş Dansı
2000 Evdeki Yabancı
2002 Seni Yaşatacağım
2004 Bir Dilim Aşk
2005 Belalı Baldız
2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller
2019 Merhaba Güzel Vatanım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zuhal Topal'ın kızına yorum yağdıZuhal Topal'ın kızına yorum yağdı
PARTNERProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu olduProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu oldu
Güldür Güldür’ün yıldızını mini tulumuyla gören dönüp tekrar baktıGüldür Güldür’ün yıldızını mini tulumuyla gören dönüp tekrar baktı
Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Danıştay hakimin dolandırıp kızlarına cinsel tacizde bulundu!

Danıştay hakimin dolandırıp kızlarına cinsel tacizde bulundu!

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.