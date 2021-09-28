Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in, 2002 yılında dünyaya gelen kızı Ada Eşiz, şimdilerde 19 yaşında bir genç kız! Fransa'da eğitim gören Ada, hayatına dair kareleri, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte Ada Eşiz'in son hali:

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı olan iş insanı Tolga Eşiz ile dünyaevine girmişti. Hala mutlu bir beraberlikleri olan çiftin, 2002 yılında Ada adını verdikleri kızları doğdu.

''BİR DAHA ESKİSİ GİBİ ÇALIŞAMAM''

Berna Laçin, anne olduktan sonra setlerden yavaş yavaş çekildiğini şu sözlerle anlatmıştı: Bir daha eskisi gibi çalışamam. Onlara haksızlık ettiğimi düşünmem, vicdan azabı hissetmem bir yana, onların büyüdüğünü ve özel ânlarını kaçırmak istemem. Bizimki iş değil, hayatını veriyorsun. Artık hayatımda çocuklarım var ve onların hayatından veremem.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Üniversiteyi, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okuyarak tamamladı. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Laçin, sonrasında sunuculuk da yapmaya başladı.

BERNA LAÇİN'İN OYNADIĞI PROJELER

1990

Sevdiğim Adam

Koltuk Belası

1991 Yarına Gülümsemek

1993 Kızılırmak Karakoyun

1995

Gökkuşağı

Sahte Dünyalar

Bir Kadının Anatomisi

1997

İlk Aşk Begüm

Böyle mi Olacaktı

1998 Ateş Dansı

2000 Evdeki Yabancı

2002 Seni Yaşatacağım

2004 Bir Dilim Aşk

2005 Belalı Baldız

2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller

2019 Merhaba Güzel Vatanım



