Berna Laçin'in kızı Ada büyüdü! Güzelliğiyle büyülüyor!

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in, 2002 yılında dünyaya gelen kızı Ada Eşiz, şimdilerde 19 yaşında bir genç kız! Fransa'da eğitim gören Ada, hayatına dair kareleri, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte Ada Eşiz'in son hali:
Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı olan iş insanı Tolga Eşiz ile dünyaevine girmişti. Hala mutlu bir beraberlikleri olan çiftin, 2002 yılında Ada adını verdikleri kızları doğdu.
Berna Laçin, anne olduktan sonra setlerden yavaş yavaş çekildiğini şu sözlerle anlatmıştı: Bir daha eskisi gibi çalışamam. Onlara haksızlık ettiğimi düşünmem, vicdan azabı hissetmem bir yana, onların büyüdüğünü ve özel ânlarını kaçırmak istemem. Bizimki iş değil, hayatını veriyorsun. Artık hayatımda çocuklarım var ve onların hayatından veremem.
Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Üniversiteyi, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okuyarak tamamladı. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Laçin, sonrasında sunuculuk da yapmaya başladı.
1990
Sevdiğim Adam
Koltuk Belası
1991 Yarına Gülümsemek
1993 Kızılırmak Karakoyun
1995
Gökkuşağı
Sahte Dünyalar
Bir Kadının Anatomisi
1997
İlk Aşk Begüm
Böyle mi Olacaktı
1998 Ateş Dansı
2000 Evdeki Yabancı
2002 Seni Yaşatacağım
2004 Bir Dilim Aşk
2005 Belalı Baldız
2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller
2019 Merhaba Güzel Vatanım
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