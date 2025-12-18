Yusuf Güney'den 'uyuşturucu' sorusuna dikkat çeken cevap! Yalan makinesine bağlanmıştı

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu genişleyerek devam ediyor. Bugün İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

YUSUF GÜNEY EVİNDE BULUNAMADI

Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü ise adreslerinde bulunamadı. Ayrıca; Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Şevval Şahin, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yurt dışında oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

YUSUF GÜNEY'LE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY! YALAN MAKİNESİNE BAĞLANMIŞTI

Operasyon kısa sürede gündemin üst sırasına yerleşirken, Yusuf Güney ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Orkun Işıtmak'ın Youtube programına konuk olan Yusuf Güney, programda yalan makinesine bağlandı.

"ASTRAL SEYAHATLERİN SIRASINDA MADDE KULLANDIN MI?"

Yusuf Güney'e burada, "Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?" sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı soruya "Asla, hayır" diyerek cevap verdi ve yalan makinesi de Yusuf Güney'i doğrulamıştı.

"HAYIR" DEDİ NEDENİNİ ANLATTI

Konuyla ilgili de açıklamada bulunan Güney, "Bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinç altında sadece sana görmen gerekeni gösterir ve sadece orada kalırsın. Yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp asla o semaları gezeyim o alemleri gezeyim yapamazsın çünkü çıkışa izin vermez bedenin" ifadelerini kullandı.