Berna Laçin: Kiraz pahalı dediğim için beni ifadeye çağırdılar

Gündeme dair yorumlarıyla zaman zaman gündeme gelen Berna Laçin, ifadeye çağrıldığını duyurdu. Laçin, "Beni ifadeye çağırdılar yine, kiraz pahalı dedim diye" dedi.

Laçin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Orhan Veli'nin bir şiirine de atıfta bulunarak, "Beni ifadeye çağırdılar yine kiraz pahalı dedim diye; kiraz alınmamış sana ne. Bilinen biri değil isim vermeyeyim de harçlığını alamasın. Kısaca 'pahalı' diyene sopa Orhan Veli ne demiş, 'Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava” ifadelerini kullandı.

Laçin'in paylaşımına binlerce yorum geldi.

