Berna Laçin koronavirüs aşısı oldu! Eleştirilere yanıt verdi

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. Laçin'in aşı olması bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

"AŞIMI DEVRETMEYİ SORDUM"

Laçin, "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine, "Arkadaşlar 212’liyim Basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize. Bu arada eNabız üzerinden sık sık kontrol edin. Ben de öylesine diye baktım ve şaşırdım, her an size de çıkabilir . Piyango reklamı gibi oldu ama çıkınca insan ikramiye çıkmış gibi hissediyor" ifadelerini kullandı.



