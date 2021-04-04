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  4. Berna Laçin koronavirüs aşısı oldu! Eleştirilere yanıt verdi

Berna Laçin koronavirüs aşısı oldu! Eleştirilere yanıt verdi

04.04.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berna Laçin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. 50 yaşındaki Laçin'in aşı olmasına sosyal medyada tepkiler geldi. Laçin ise eleştirilere "Arkadaşlar 212’liyim. Basın çalışanı olarak tanımlanmış aşı!" yanıtını verdi.

Berna Laçin koronavirüs aşısı oldu! Eleştirilere yanıt verdi

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. Laçin'in aşı olması bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

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"AŞIMI DEVRETMEYİ SORDUM"

Laçin, "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine, "Arkadaşlar 212’liyim Basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize. Bu arada eNabız üzerinden sık sık kontrol edin. Ben de öylesine diye baktım ve şaşırdım, her an size de çıkabilir . Piyango reklamı gibi oldu ama çıkınca insan ikramiye çıkmış gibi hissediyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Berna Laçin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tepkiler niye merak ediyorum?
Berna zekası ve duruşuyla olması gereken modern kadınımız örneği olmalı..

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