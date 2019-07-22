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Bernard Mensah’tan transfer yanıtı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 22.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah açıklama yaptı.

Bernard Mensah’tan transfer yanıtı

Bernard Mensah hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak “Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. Gelecekte ne olur bilinmez. Şu anda onları düşünmektense çalışmalara odaklanıyorum” dedi.

Mensah, dün Eibar ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de görev yaptı ve iyi bir performans sergiledi.

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İstikbal Mobilya Kayserispor bernard mensah Gana

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