Bernard Mensah’tan transfer yanıtı

Bernard Mensah hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak “Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. Gelecekte ne olur bilinmez. Şu anda onları düşünmektense çalışmalara odaklanıyorum” dedi.
Mensah, dün Eibar ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de görev yaptı ve iyi bir performans sergiledi.
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