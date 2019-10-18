Berrak Tüzünataç Kurşun dizisindeki Gülce rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

Fox TV'nin merakla beklenen dizisi Kurşun'da pavyon şarkıcısı Gülce olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Berrak Tüzünataç, rolü için 2 aydır şan dersi alıyor.

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu ile birlikte Kurşun dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu, kendi sesi ile televizyonda ilk kez şarkı söyleyecek. Tüzünataç duyduğu büyük heyecanı şu sözlerle anlattı:

“Gülce, benim kariyerim boyunca hayatıma giren karakterlerden çok farklı. Bu beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir hikaye ve karakteri tecrübe etme fırsatını kaçıracak biri asla değilim! Şan dersleri hayatıma girdi ve sanırım bir daha çıkmayacak. Hayatıma yenilikler katan, yeni şeyler öğrenmemi sağlayan karakterleri çok seviyorum. Şarkı söyleme fikri beni hem çok korkutuyor, hem de çok heyecanlandırıyor.”

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.