Beş Milyoncuk Borç Verir Misin ne zaman çekildi? İşte Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi konusu ve oyuncuları

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminde Metin Akpınar, Zeki Alasya, Perihan Savaş, Fatma Belgen, Kenan Pars, Selçuk Özer, Hikmet Taşdemir ve Osman Alyanak başrollerde oynuyor.

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN KONUSU NEDİR?

Zeki ile Metin hem aynı iş yerinde çalışan hem de aynı evi paylaşan iki dosttur. Ayrıca yanlarında devamlı olarak sarhoş gezen arkadaşları Nuri de vardır. Zeki ile Metin bir gün piyango oyunu oynarlar ve büyük ikramiye onlara vurur. Fakat biletin cebinde olduğu ceketi Nuri unutup bir eskiciye satmış bulunmaktadır. Bunun üzerine ikili ceketin peşine düşmekte ve başlarına türlü türlü maceralar gelmektedir.

