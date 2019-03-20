"Beş yıl komada kaldınız uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane tepkiler

Twitter'dan lisansllibuyucu adlı kullanıcı "Kaza geçirdiniz 5 yıl boyunca komada kaldınız uyanınca soracağınız ilk soru ne olurdu?" diye sordu; sosyal medya kullanıcıları birbirinden eğlenceli yanıtlarıyla Twitter'ı coşturdu.

İşte "Kaza geçirdiniz 5 yıl boyunca komada kaldınız uyanınca soracağınız ilk soru ne olurdu?" sorusuna verilen 10 ilginç ve komik ve ciddi yanıt:

En duygusal ve mantıklı cevap olmaz mıydı?



Goygoy yapanlar da olmadı değil!



Ah o borçlar...



Evet seçimler, iktidarlar filan...



Yok canım ölmek yok!



Ve Arka Sokaklar herkesin hafızasına kazınmıştı...



Elbette Survivor unutulmaz...



Her dakika güncellenen dolar peki?



En merak edilebilecek soru...



Ve yeni nesil ve teknoloji aşkı...





