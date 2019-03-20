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"Beş yıl komada kaldınız uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane tepkiler

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 20.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

"Kaza geçirdiniz 5 yıl boyunca komada kaldınız uyanınca soracağınız ilk soru ne olurdu?" sorusu sosyal medyayı salladı!

"Beş yıl komada kaldınız uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane tepkiler

Twitter'dan lisansllibuyucu adlı kullanıcı "Kaza geçirdiniz 5 yıl boyunca komada kaldınız uyanınca soracağınız ilk soru ne olurdu?" diye sordu; sosyal medya kullanıcıları birbirinden eğlenceli yanıtlarıyla Twitter'ı coşturdu.

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İşte "Kaza geçirdiniz 5 yıl boyunca komada kaldınız uyanınca soracağınız ilk soru ne olurdu?" sorusuna verilen 10 ilginç ve komik ve ciddi yanıt:

En duygusal ve mantıklı cevap olmaz mıydı?
1

Goygoy yapanlar da olmadı değil!
2

Ah o borçlar...
3

Evet seçimler, iktidarlar filan...
4

Yok canım ölmek yok!
5

Ve Arka Sokaklar herkesin hafızasına kazınmıştı...
6

Elbette Survivor unutulmaz...
7

Her dakika güncellenen dolar peki?
8

En merak edilebilecek soru...
9

Ve yeni nesil ve teknoloji aşkı...
10


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feenrbahçe şampiyonlar ligine katıldımı
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