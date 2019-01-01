TREND

Beş yıldır kayıp olan kedi şans eseri geri döndü

BBC BBC
01.01.2019 10:24 | Son Güncelleme

İngiltere'de beş yıldır kayıp olan bir kedi sahiplerine geri döndü.

Beş yıldır kayıp olan kedi şans eseri geri döndü

İngiltere'nin South Gloucestershire bölgesinde Kingswood kasabasında Roxy adındaki yedi yaşındaki kedi, 2013 yılında veterinere götürüldüğü sırada kaçmıştı.

Roxy'nin 35 yaşındaki sahibi Vicky Stokes, kedisinin bulunması için sokaklara poster asmıştı, ancak çabaları sonuçsuz kalmıştı.

_105016276_roxy2

Roxy'nin yeniden ortaya çıkışı ise kesinlikle bu ilanlarla olmadı.

Vicky Stokes'un komşularından biri olan Amy Ward, bahçesinde bir anda dolaşmaya başlayan kediden ilk başlarda çok korkmuş ve hatta tırmalanmıştı.

Ancak zamanla hayvanın güvenini kazanan Ward, kediyi veterinere götürdüğünde ise gerçek ortaya çıktı.

Kedide mikroçip olması sayesinde, bu hayvanın beş yıl önce kaybolan Roxy olduğu anlaşıldı.

'BİR NOEL MUCİZESİ'

Kedinin kaybolmasının ardından taşınan ve iki çocuk dünyaya getiren Stokes'a 29 Aralık'ta bir telefon geldi.

Stokes, bu anı, "Tam bir Noel mucizesi, çok mutluyuz. Öldüğünü sanmıştık ama iyi gözüküyor, Amy'yi ona bize getirdiği için minnettarız" diyerek özetliyor.

Her ne kadar kaybolduğundan beri aileye iki çocuk ve üç kedi gelse de Roxy, kavuştuğundan beri sahibinin yatağında uyumayı tercih ediyor.

_105016309_roxy3


PARTNERDikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!Dikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!
Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anlarıHer şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları
'Kullanılmış...' dedi, eşini internetten satışa çıkardı!'Kullanılmış...' dedi, eşini internetten satışa çıkardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Noel

En Çok Okunan Trend Haberler

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu! Eğer...

Bugün WhatsApp açıkladı, duyanlar şoke oldu! Eğer...

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu mu? Acun Ilıcalı duyurdu

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu mu? Acun Ilıcalı duyurdu

'Kullanılmış...' dedi, eşini internetten satışa çıkardı!

'Kullanılmış...' dedi, eşini internetten satışa çıkardı!

İlginizi Çekebilir

Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı!

Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Dünyanın en şişman çocuğu eridi!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Servetini feda edecek ama bir şartı var!

Servetini feda edecek ama bir şartı var!

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği..

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğlencenin dozunu kaçırdılar

Yine her zaman olduğu gibi...

Her şey kameranın önünde oldu! Kız arkadaşını vahşice darp etti

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Almanya'da bir kadın 7 yıldır evli olduğu kocasını internetten satışa çıkardı

'Kullanılmış...' dedi, eşini internetten satışa çıkardı!

Eksi 26 derecede bikiniyle...

Eksi 26 derecede bikiniyle...

Pornhub açıkladı... İşte 2018 yılında en çok aranan ve izlenenler!

Bakın sitede en çok ne izleniyormuş!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'hokey' şovu!

Putin'den 'hokey' şovu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.