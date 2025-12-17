Mynet Trend

Deniz suyunun rengi yağışın ardından kızıla döndü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan Kızıl Sahil'de deniz suyu sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kızıl renge döndü.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan ve Hürmüz Adası ile özdeşleşen "Kızıl Sahil", sabah saatlerinde etkili olan yağışların ardından yeniden gündeme geldi. Yağmur sonrası demir oksit bakımından zengin kırmızı toprağın denize karışmasıyla birlikte sahil şeridi ile deniz suyunun geçici olarak kızıl renge büründüğü gözlemlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yağışların etkisi ve dalgaların kıyıya vurması sonucu kırmızı toprağın denizle buluştuğu ve bölgede görsel açıdan dikkat çekici bir doğal manzaranın oluştuğu görüldü. Volkanik ve tortul yapısıyla bilinen bölge, bu özelliğiyle kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Tuz diyapirleri, volkanik kayaçlar ve mineral açısından zengin toprak yapısına sahip olan Hürmüz Adası, İran'ın öne çıkan jeolojik alanları arasında yer alıyor. Kızıl Sahil ise yalnızca estetik bir doğa manzarası olmanın ötesinde, jeolojik, kültürel ve çevresel nitelikleriyle İran'ın özgün doğal miras alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bölge halkının, kızıl toprağı geleneksel yemeklerde sos olarak kullandığı ve el sanatlarında doğal boya malzemesi olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, sahildeki kızıl toprağın taşınmasının ekosistem üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Koruma altındaki doğal alanlar kapsamında yer alan bölgede, çevre tahribatının önlenmesi amacıyla toprağın ticari amaçla çıkarılmasına yönelik çeşitli sınırlamaların uygulandığı bildiriliyor.

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı'na yakın konumda bulunan Hürmüz Adası, jeolojik yapısı ve tarihi konumuyla öne çıkıyor. Tarihi Antik Pers dönemine kadar uzanan Hürmüz Adası, yüzyıllar boyunca Körfez ticaret yollarında stratejik bir durak oldu.
Orta Çağ'da Hürmüz Krallığı'nın merkezi olan ada, 16'ıncı yüzyılda Portekizliler tarafından işgal edildi ve bu döneme ait Portekiz Kalesi günümüzde de ayakta bulunuyor. Ada, 17'nci yüzyılda Safeviler döneminde yeniden İran hakimiyetine girdi. Günümüzde Hürmüz Adası, jeolojik özellikleri, renkli sahilleri ve yerel kültürüyle jeoturizm ve ekoturizm açısından İran'ın öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor.

İran
