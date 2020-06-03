Beşamel sos tarifi: Yemeklere lezzet katan mucize dokunuş!

Lezzetli bir sos denince akla ilk gelenlerden biri beşamel sos tarifi olur. Kıvamını tutturması zor olabilir ama beşamel sosun nasıl yapıldığını öğrendiğinizden fırında makarna, tavuk, et, patates, ıspanak, karnabahar vb. pek çok yemeğinizde kullanmak isteyeceksiniz.

BEŞAMEL SOS TARİFİ MALZEMELERİ

Sütsüz olarak da yapılsa aşağıdaki malzemeler klasik sütlü beşamel sos içindir. Ayrıca istenirse beşamel sos sıvı yap ile de yapılabilir.

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

BEŞAMEL SOS YAPIMI

Beşamel sos yaparken en çok endişe edilen şey kıvamını tutturmak oluyor. Kıvamı nasıl olmalı diye kafanıza takmayıp bu kolay adımları takip ederseniz yemeğiniz için nefis bir sos hazırlayabilirsiniz.

Tereyağını tavada eritin

Unu katıp iyice karıştırarak kokusu çıkana kadar kavurun,

Ardından sütü ilave edip kaynayana kadar hızla karıştırın,

Tuzu da ekledikten sonra karıştırmaya devam edin,

Kaynadıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alabilirsiniz.

BEŞAMEL SOSUN KIVAMI NASIL OLMALI?

Tam kıvamında beşamel sos yapmanın en kritik noktası unun topaklanmamasına dikkat etmektir. Unu fazla kavurmamak gerekmektedir. Sütünü az az ve yavaş yavaş ekleyip bu sırada sürekli karıştırırsanız kremaya yakın kıvamlı bir sos elde edebilirsiniz. Yani kıvamı kuru olmamalı.

USTALARDAN TAVSİYELER

Popüler şeflerden Arda Türkmen, beşamel soslu fırında makarna yapımında sosa muskat katmayı tercih ediyor.

Ünlü şef Refika Birgül, sütü katmadan önce biraz ılıtmayı tavsiye ediyor. Ayrıca tereyağı eritirken yakmamaya özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Yağda kavrulan unun altın sarısı bir renk almasının yeterli olduğunu belirtiyor. Kıvamının kontrolü için de şöyle bir tavsiyesi var: Sosu karıştırdığınız kaşığın arka tarafından parmağınız ile bir yol açın. Sos kaşığın arkasında toplanmıyor, aralık kalıyorsa beşamel sosun kıvamı olmuş demektir.