Kartal'ın kanadı kırık! Yine kazanamadı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve ilk 5 haftada 1 galibiyette kaldı.
Başakşehir'in golünü 54. dakikada Enzo Crivelli kaydetti. Beşiktaş'ta ise golü 84. dakikada Burak Yılmaz attı. Sakatlığını atlatan ve bu sezon ilk kez forma giyen Burak Yılmaz, bu golüyle takımına puanı getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 5 hafta sonunda 4. kez puan kaybı yaşadı ve 5 puan ile haftayı 11. sırada tamamladı. Başakşehir de Beşiktaş gibi 5 puana yükselirken averajla 12. sırada yer aldı. İki takım da böylece zirvenin 8 puan gerisine düşmüş oldu.
DIABY'DEN ÇOK ÖZEL RÖPORTAJ
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
TOMAS SARI KART GÖRDÜ
Medipol Başakşehir'in teknik heyetinde yer alan Stjepan Tomas, maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti.
45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.
İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARI
48. dakikada Çaiçara’nın kafayla indirdiği topun sahibi olan Visca’nın çaprazdan yatığı şutu Karius kontrol etti.
49. dakikada Mahmut’un pasında, ceza yayı üzerinde İrfan’ın şutunda top üstten auta çıktı.
52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic’in ara pasında topla buluşan Burak’ıın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu Mert çelmeyi başardı.
54. dakikada Gulbrandsen’in ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasına çarparak Crivelli’nin önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Crivelli meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
58. dakikada topu ceza alanı içine kadar süren Visca'nın şutunu Karius oyun alanına çeldi. Dönen topu Gökhan kornere yolladı.
62. dakikada gelişen Başakşehir kontratağında Gulbrandsen sağ çaprazdan çektiği şutu Karius güçlükle çeldi.
73. dakikada Çaiçara’nın sağ kanattan verdiği pası alan İrfan’ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert vuruş, az farkla auta çıktı.
81. dakikada Epureanu, Burak Yılmaz’ı formasından çekerek yere düşürdü. VAR’a giden Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, Hakan Yemişken xx
Beşiktaş: Karius xx, Douglas x (Oğuzhan dk. 65 x), Gökhan Gönül xxx, Necip xxx, Caner xx, Atiba xx, Dorukhan xx, Diaby x (Orkan dk. 69 x), N'Koudou xx, Adem Ljajic xx, Burak xxx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Çaiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx (Arda Turan dk. 86 ?), İrfan Can xxx, Visca xxx, Aleksic xx, Gulbrandsen x (Demba Ba dk. 78 xx), Crivelli xx (Mehmet Topal dk. 74 x)
Goller: Burak Yılmaz (dk. 84 pen.) (Beşiktaş), Crivelli (dk. 54) (Başakşehir)
Sarı Kartlar: Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas, Necip (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar, Crivelli, Epureanu, Skrtel (M.Başakşehir)
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takımın, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği maçta görev alan oyunculardan Victor Ruiz sakatlığı, Domagoj Vida ve Muhammed Elneny de kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, Pedro Rebocho ve Umut Nayir ise yedeğe çekildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerine Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz'a görev verdi.
STOPERDE GÖKHAN VE NECİP
Beşiktaş'ta ceza ve sakatlıkları olan stoperlerin yokluğunda, Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında Gökhan Gönül ve Necip Uysal görev yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ı sahaya sürdü.
BURAK YILMAZ'IN İLK MAÇI
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.
Sezon öncesindeki hazırlık döneminde sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz'a destek verdi.
Beşiktaş'ta tedavisi tamamlanan Oğuzhan Özyakup da maçta yedekler arasında yer aldı.
ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk maçına çıktı.
Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir'den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçmişti.
TARAFTARDAN FİKRET ORMAN VE ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ
Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.
İtalyan temsilcisi ile oynanan maçta stoperde Ponck ve Mehmet Topal ikilisini görevlendiren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasında bu bölgede Martin Skrtel ve Alexandru Epureanu'ya şans verdi.
Okan Buruk, bir diğer değişikliği ise hücum hattında yaptı. Roma müsabakasında ilk 11'de oynayan Arda Turan'ı yedeğe çeken Buruk, bu futbolcunun yerine Enzo Crivelli'yi Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.
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