Kartal'ın kanadı kırık! Yine kazanamadı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve ilk 5 haftada 1 galibiyette kaldı.

Başakşehir'in golünü 54. dakikada Enzo Crivelli kaydetti. Beşiktaş'ta ise golü 84. dakikada Burak Yılmaz attı. Sakatlığını atlatan ve bu sezon ilk kez forma giyen Burak Yılmaz, bu golüyle takımına puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 5 hafta sonunda 4. kez puan kaybı yaşadı ve 5 puan ile haftayı 11. sırada tamamladı. Başakşehir de Beşiktaş gibi 5 puana yükselirken averajla 12. sırada yer aldı. İki takım da böylece zirvenin 8 puan gerisine düşmüş oldu.

DIABY'DEN ÇOK ÖZEL RÖPORTAJ

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

TOMAS SARI KART GÖRDÜ

Medipol Başakşehir'in teknik heyetinde yer alan Stjepan Tomas, maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.