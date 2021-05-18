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Beşiktaş 12 yıl sonra çifte kupayı müzesine götürdü

18.05.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Antalyaspor’u 2-0’la geçerek kupaya uzanan Beşiktaş, 2008-2009 sezonunun ardından 12 yıl sonra sezonu 2 kupayla kapatmayı başardı.

Beşiktaş 12 yıl sonra çifte kupayı müzesine götürdü

Süper Lig’i zirvede tamamlayan ve cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda da mutlu sona ulaştı. Aynı statta 4 gün arayla 2 kupa kaldıran siyah-beyazlılar, tam 12 yıl sonra bir sezonu çifte kupayla kapatmayı başardı.

2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ligi şampiyon olarak tamamlamış ancak Türkiye Kupası’nı kaldıramamıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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